Турецкий контингент в Одессе не имеет отношения к мирным переговорам! – Зеленский

Игорь Шаповалов.  
15.04.2025 19:25
  (Мск) , Одесса
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Спецоперация, Турция, Украина


Украина в Турции бьётся за то, чтобы турецкий контингент полностью контролировал акваторию Чёрного моря.

Об этом на брифинге в Одессе заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина в Турции бьётся за то, чтобы турецкий контингент полностью контролировал акваторию Чёрного моря....

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«Абсолютно две разные вещи – мирные переговоры и наши гарантии безопасности. Гарантии безопасности – это вопрос о контингенте. Присутствие западных партнёров в небе, в море, на земле. Это называется «коалиция желающих».

У нас были встречи в Париже, в Лондоне, в Брюсселе. Есть встреча в Турции. Потому что мы говорим о присутствии контингента в море. Мы считаем, что Турция может занимать серьёзное место в будущих гарантиях безопасности относительно моря.

Это не про остановку войны, к сожалению. Это о том, что будет после прекращения огня – гарантии безопасности Украине после прекращения огня. Частью этой гарантии безопасности есть контингент, присутствие военных.

Обсуждается сейчас вопрос именно о присутствии военных в Чёрном море. И это очень важно всем. Одессе, Николаеву – всем нашим городам и городкам, которые находятся на Чёрном море. Портовая инфраструктура, портовая безопасность, безопасность судоходства», – вещал Зеленский.

«В Турции обсуждаются не мирные инициативы, не переговоры между Украиной и Россией. Русские пока что не хотят никаких переговоров, вы же видите. Мы ничего не боимся. То есть мы говорим о гарантиях безопасности», – трепался криворожский клоун, который сам себе на уровне Совбеза запретил переговоры с Кремлём.

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