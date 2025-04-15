Украина в Турции бьётся за то, чтобы турецкий контингент полностью контролировал акваторию Чёрного моря.

Об этом на брифинге в Одессе заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абсолютно две разные вещи – мирные переговоры и наши гарантии безопасности. Гарантии безопасности – это вопрос о контингенте. Присутствие западных партнёров в небе, в море, на земле. Это называется «коалиция желающих».

У нас были встречи в Париже, в Лондоне, в Брюсселе. Есть встреча в Турции. Потому что мы говорим о присутствии контингента в море. Мы считаем, что Турция может занимать серьёзное место в будущих гарантиях безопасности относительно моря.

Это не про остановку войны, к сожалению. Это о том, что будет после прекращения огня – гарантии безопасности Украине после прекращения огня. Частью этой гарантии безопасности есть контингент, присутствие военных.

Обсуждается сейчас вопрос именно о присутствии военных в Чёрном море. И это очень важно всем. Одессе, Николаеву – всем нашим городам и городкам, которые находятся на Чёрном море. Портовая инфраструктура, портовая безопасность, безопасность судоходства», – вещал Зеленский.