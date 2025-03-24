Турцию отговаривают от использования российских систем ПВО в пользу F-35

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Старший научный сотрудник-нерезидент Гудзоновского института Джан Касапоглу раскритиковал позицию руководства своей страны Турции за то, что оно предпочло закупку российских систем ПВО С-400 приобретению американских истребителей.

Об этом он заявил на конференции в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая боевые характеристики С-400 против американских баллистических ракет и украинских ракет «Нептун», а также барражирующих боеприпасов, с чисто военной точки зрения без каких-либо политических соображений, стоил ли С-400 миллиардов долларов, которые турецкий налогоплательщик платит «Ростеху»? Ситуацию усложняет то, что в случае с Россией в российско-украинской войне С-400 связаны с более крупной системой ПВО и сетью датчиков. В Турции они будут работать отдельно, поэтому стоит ожидать еще большего ухудшения их боевых характеристик. С одной стороны, С-400 с его боевыми характеристиками, с другой стороны Ф-35. Стоит ли он того?», – вещал Касапоглу.

Он также раскритиковал США за то, что они неохотно продают истребители Ф-16 Турции – «единственному союзнику по НАТО, который может противостоять России».

В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который она получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35.

Сейчас президент США Дональд Трамп предлагает продать Турции Ф-35 при условии, что она откажется от использования С-400.

Анкара использует имеющиеся у нее Ф-16 в качестве учебных целей для С-400.