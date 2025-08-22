Турция боится всерьёз разгневать Москву, но от антироссийских действий не откажется

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Турция пытается сохранить нормальные отношения с Россией, но, тем не менее, заинтересована в ослаблении влияния Москвы, особенно в Черном море.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил Сергей Данилов, заместитель директора киевского Центра ближневосточных исследований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам эксперта, турецким политикам близки анти-западные нарративы России.

«Там достаточно серьезные были движения, круги, в частности, интеллектуальные или так называемые интеллектуальные, которые близки к Дугину, к его евразийству», – утверждает Данилов.

Но за этой идеологической оберткой, отмечает он, есть интересы Турции.

«А они заключаются в том, что территориальная целостность Украины важна для них, поскольку доминирование России в северной части Черного моря является опасностью для Турции. Воевать с Россией они боятся и не хотят. Пытаются использовать Россию как источник дешевых ресурсов. Чем хуже России, тем проще приобретать то, что нужно Турции», – продолжает аналитик.

Он говорит, что Россия со своей стороны пошла на достаточно широкие жесты вроде строительства за собственные средства АЭС в Турции.

«Вот и получается ситуация, когда, с одной стороны, сердце Турции, возможно, где-то ближе к Москве, но рацио совсем не на стороне Москвы. Они гармонизируют это тем, что поддерживают Украину, видя ее как как жертву Запада, так и жертву России», – рассуждает эксперт.

По его мнению, Турция делает ставку на Украину как «партнера, уравновешивающего российское влияние в Черном море».