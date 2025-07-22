«Туда, где Россия пока не бомбит»: Украина переносит производство БПЛА в Западную Европу

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Украина надеется перенести цеха производства ударных беспилотников в Западную Европу – Великобританию, Норвегию и Данию, надеясь избежать российских обстрелов. Страны НАТО при этом получают доступ к технологиям, «обкатанным» в условиях боевых действий против РФ.

Об этом пишет Kyiv Independent, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подавляющее большинство оружия, произведённого в рамках этих программ, вернётся на Украину… Украинские заводы сталкиваются с постоянными обстрелами, что является одним из самых больших препятствий для производства оружия, особенно самых технологически сложных систем или базовых материалов, требующих массовых химических процессов», – говорится в публикации.

Глава украинского Совета оборонной промышленности Игорь Федырко пояснил:

«Чтобы производство находилось дальше от линии фронта. Там, где Россия пока не имеет права бомбить территорию».

Авторы упоминают, что некоторые «западные чиновники и инвесторы не могут или не хотят приезжать в Украину, которая так часто подвергается обстрелам».

«Переход к совместному производству с Украиной на Западе расширит и стабилизирует производство оружия в Украине. Украинские компании, участвующие в проекте, получат гарантии безопасности и прибыль от продаж. Европейские компании, выступающие в качестве принимающей стороны, получат возможность перенять опыт создания новейших технологий».

Накануне власти Великобритании заявили об осуждении группы граждан, которые обвинялись в поджоге склада предприятия, осуществлявшего поставки комплексов связи Starlink для ВСУ.