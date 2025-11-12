Тропой давно сгнивших нацистов: Зеленский готовится бежать в Латинскую Америку

Максим Столяров.  
12.11.2025 22:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 325
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинский узурпатор Владимир Зеленский уже подготовил для себя секретный схрон в Мексике, куда сбежит сразу, как почувствует опасность.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный эксперт, вице-президент Академии ракетных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Одна из западных газет уже высказала мнение, что Зеленский может бежать из Украины в Мексику. Он там уже подготовил все необходимое для того, чтобы внезапно покинуть Украину под видом, скажем, командировки в какую-то другую страну.

А на самом деле потом из этой страны или прямиком из Украины, минуя эту страну, исчезнуть в одной из латиноамериканских стран», – сказал Сивков.

«Это старый проторенный путь со времен 1945 года, в Латинскую Америку бежали все старые фашисты.

Вот этот замаранный по уши фашист пытается сюда сбежать. Гитлер, он хоть покончил жизнь самоубийством, а этот хочет бежать сам. Со своей, естественно, камарильей», – подытожил он.

