Тропой давно сгнивших нацистов: Зеленский готовится бежать в Латинскую Америку
Украинский узурпатор Владимир Зеленский уже подготовил для себя секретный схрон в Мексике, куда сбежит сразу, как почувствует опасность.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный эксперт, вице-президент Академии ракетных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Одна из западных газет уже высказала мнение, что Зеленский может бежать из Украины в Мексику. Он там уже подготовил все необходимое для того, чтобы внезапно покинуть Украину под видом, скажем, командировки в какую-то другую страну.
А на самом деле потом из этой страны или прямиком из Украины, минуя эту страну, исчезнуть в одной из латиноамериканских стран», – сказал Сивков.
«Это старый проторенный путь со времен 1945 года, в Латинскую Америку бежали все старые фашисты.
Вот этот замаранный по уши фашист пытается сюда сбежать. Гитлер, он хоть покончил жизнь самоубийством, а этот хочет бежать сам. Со своей, естественно, камарильей», – подытожил он.
