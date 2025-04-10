Тройственный союз лидеров КНР, РФ и США. Реальность или утопия?
Все мы много раз слышали о том, что Трамп бросил вызов «глубинному государству» и после своей инаугурации взялся делать «Америку снова великой» через борьбу с устоявшимся механизмом американского капитализма и через изменения во внешней политике США.
Возможно кому-то кажется, что политическая программа Трампа во многом совпадает с курсом России и Китая, но на деле идея объединения Трампа, Путина и Си Цзиньпина для создания альтернативного центра силы противостояния международным финансовым элитам и транснациональным корпорациям, звучит как сюжет для политического триллера длиною в 10 сезонов.
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Как геополитические интересы и финансовые реалии разделяют Путина, Си Цзиньпина и Трампа в борьбе с транснациональными корпорациями – в авторской колонке для «ПН» пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.
Трамп уже практически объявил торговую войну Китаю, а ждать полноценного потепления отношений между РФ и США в ближайшее десятилетие совершенно не стоит. К тому же, глупо отрицать желание Трампа рассорить Китай с Россией или хотя бы отдалить их друг от друга.
Да, Трамп критикует глобализацию и международные институты. Но его подход остаётся в рамках западной системы, и он не стремится к полному разрушению существующего порядка, который невозможен без международных финансовых элит и транснациональных корпораций. В это же время Россия и Китай наоборот стремятся к независимости от любых финансовых элит и уже создали союз по конкуренции со Штатами, которые как раз и являются резиденцией для тех сил, с которыми борются КНР и РФ.
Посему тройственный союз Трампа, Путина и Си в этом направлении невозможен в принципе. Хотя бы потому, что российский и китайский лидеры прекрасно понимают, что внешняя политика США обычно держит свой курс только 4 года, но после смены президента полностью меняет своё направление и нарушает любые обещания предшественника.
США, Россия и Китай находятся в состоянии стратегического соперничества. Даже если все три лидера этих стран критикуют международные финансовые элиты, их геополитические интересы совершенно иные.
Для Трампа «глубинное государство» – это его личная, как для президента, преграда внутри страны. Для Си и Путина, кроме «глубинного государства» существуют иные имена противников, вплоть до прямых названий привычных многим транснациональных корпораций BlackRock, Vanguard и State Street, за которыми как раз и скрываются силы, противостоящие Китаю и России. Они владеют половиной мира и при общем капитале $23 триллиона играют ключевую роль в глобальной экономике.
Поэтому ни одна страна мира не способна полностью изолироваться от «Большой тройки» транснациональных корпораций, ведь они прямо и косвенно интегрированы в экономику любой страны, а их деятельность в России и Китае несёт как выгоды, так и риски.
Стоит понимать, что Трамп и сам является частью финансовых элит. Даже его самый крупный актив в лице Trump Media & Technology Group находится в частичном владении BlackRock, Vanguard и State Street. В это же время Путин и Си видят в них угрозу и пытаются укрепить государственный контроль над экономикой и финансами для противостояния внешнему влиянию.
Этих трёх государственных лидеров объединяет лишь стремление не допустить появления единого мирового правительства, которое в конечных интересах «Большой тройки», а разъединяет то, что Трамп, в отличие от Путина и Си, пытается сохранить мировую глобализацию, где правит доллар, подконтрольное Штатам ВТО диктует другим странам свои условия, а МВФ вгоняет их в долги и ставит под контроль США.
Трамп не может войти в союз Китая и России, потому что Путин и Си уже бросили вызов доминированию транснациональных корпораций и создают альтернативные им структуры, позволяющие снизить зависимость. БРИКС, ШОС, АБИИ – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, переход на расчёты в юанях и рублях, создание альтернативных платёжных систем (МИР и UnionPay), наращивание золотовалютных резервов… Всё это части будущего альтернативного конгломерата инвестиционных фондов и компаний нового многополярного мира, которые тоже смогут стать препятствием для BlackRock, Vanguard и State Street.
В конце концов, сотрудничество Китая и России в энергетической и экономической сфере и в сфере высоких технологий объединяет компании обеих стран, что притягивает к ним и бизнесы других стран. Им нужно только время. Ведь объединение западной «Большой тройки» тоже длилось не одно десятилетие. Более того, почва для него была готова ещё задолго до этого.
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