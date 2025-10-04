Три трагические истории из Донбасса. Людям нужна помощь

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Донецк. Многодетная семья Денисенко. Глава семьи ушел добровольцем в 2015 году. Погиб в 2022 году в боях под Луганском. Семья живет в доме, который сильно пострадал от бомбежек ВСУ. Мать своими руками пытается восстановить жилье (денег на строителей нет).

Харцызск. Бабушка Попкова Любовь одна воспитывает внучку Попкову Диану. В 2014 году боевики ВСУ на глазах маленькой Дианы расстреляли всю ее семью. Сама девочка чудом выжила – ее собой успела закрыть мать. В ожидании помощи девочка практически сутки просидела рядом с погибшими родителями. На сегодняшний день нуждается в постоянной реабилитации – в ходе ранения получила серьезную травму плеча.

Донецк. Елена Хоменко одна воспитывает племянника Кирилла Устинова. Мать мальчика умерла от онкологии, отец героически погиб, защищая Донбасс. Сын бережно хранит Орден Мужества отца.

Всем этим семьям накануне доставлены продуктовые наборы и гаджеты для дистанционного обучения детей от Фонда гуманитарных инициатив «Орион», который помогает жителям новых территорий, а также тем, кто вносит вклад в развитие и безопасность субъектов.

Прибывшие на Донбасс волонтёры на этот раз привезли 100 продуктовых наборов, бытовую химию и 30 планшетов. Они переданы многодетным, эвакуированным, сиротам, семьям погибших военнослужащих. Церемония прошла в центре Донецка рядом с детской площадкой, которую построил фонд.

Напомним, что инициативы фонда «Орион» поддерживают известные спортсмены, музыканты, блогеры, артисты, общественные деятели. Попечительский совет возглавляет Ксения Шойгу. В него также входят актер Иван Охлобыстин, артист и депутат Думы Дмитрий Певцов, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, гроссмейстер Сергей Карякин.