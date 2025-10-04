Три трагические истории из Донбасса. Людям нужна помощь

04.10.2025 13:04
  (Мск) ,
Просмотров: 1715
 
Дзен, Донбасс, Россия


Донецк. Многодетная семья Денисенко. Глава семьи ушел добровольцем в 2015 году. Погиб в 2022 году в боях под Луганском. Семья живет в доме, который сильно пострадал от бомбежек ВСУ. Мать своими руками пытается восстановить жилье (денег на строителей нет).

Харцызск. Бабушка Попкова Любовь одна воспитывает внучку Попкову Диану. В 2014 году боевики ВСУ на глазах маленькой Дианы расстреляли всю ее семью. Сама девочка чудом выжила – ее собой успела закрыть мать. В ожидании помощи девочка практически сутки просидела рядом с погибшими родителями. На сегодняшний день нуждается в постоянной реабилитации – в ходе ранения получила серьезную травму плеча.

Донецк. Многодетная семья Денисенко. Глава семьи ушел добровольцем в 2015 году. Погиб в 2022...

Донецк. Елена Хоменко одна воспитывает племянника Кирилла Устинова. Мать мальчика умерла от онкологии, отец героически погиб, защищая Донбасс. Сын бережно хранит Орден Мужества отца.

Всем этим семьям накануне доставлены продуктовые наборы и гаджеты для дистанционного обучения детей от Фонда гуманитарных инициатив «Орион», который помогает жителям новых территорий, а также тем, кто вносит вклад в развитие и безопасность субъектов.

Прибывшие на Донбасс волонтёры на этот раз привезли  100 продуктовых наборов, бытовую химию и 30 планшетов. Они переданы многодетным, эвакуированным, сиротам, семьям погибших военнослужащих. Церемония прошла в центре Донецка рядом с детской площадкой, которую построил фонд.

Напомним, что инициативы фонда «Орион» поддерживают известные спортсмены, музыканты, блогеры, артисты, общественные деятели. Попечительский совет возглавляет Ксения Шойгу. В него также входят актер Иван Охлобыстин, артист и депутат Думы Дмитрий Певцов, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, гроссмейстер Сергей Карякин.

Метки: , , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить