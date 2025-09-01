Трезвый взгляд из Киева: Россия не собирается лезть в могилу, которую ей копают США
Столкновение Китая и США уже неизбежно. И России невыгодно поражение Китая, поэтому Москва не пойдет на сближение с Вашингтоном.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в видеоблоге киевской журналистки Натальи Влащенко заявил украинский экономист, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Китай не доверяет США, США не доверяют Китаю, между Россией и США тоже отношения достаточно такие… ну, никто никому не доверяет. Более того, все прекрасно понимают, что финал противостояния в этом треугольнике уже предрешен. То есть, США вынуждены будут столкнуться с Китаем», – говорит эксперт.
По его мнению, Россия понимает, что из этого конфликта Китай в случае своего поражения выйдет со сменой элит и переориентацией на Запад.
«Китай из союзника превратится в колоссальную опасность на Дальнем Востоке. Вот поэтому Россия, естественно, в этом процессе помогать Америке не будет, потому что это фактически выкопать себе своими же руками геополитическую могилу. Поэтому нет никаких здесь особых точек для такого серьёзного сближения [России и США].
И при этом существуют долгосрочные предпосылки для сближения Китая и России. Поэтому на этом третьем акте трагедии геополитической сближение России и Китая будет являться одним из основных событий на евразийском пространстве, которые будут предопределять очень многие процессы», – считает Кущ.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: