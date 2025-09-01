Трезвый взгляд из Киева: Россия не собирается лезть в могилу, которую ей копают США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Столкновение Китая и США уже неизбежно. И России невыгодно поражение Китая, поэтому Москва не пойдет на сближение с Вашингтоном.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в видеоблоге киевской журналистки Натальи Влащенко заявил украинский экономист, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

«Китай не доверяет США, США не доверяют Китаю, между Россией и США тоже отношения достаточно такие… ну, никто никому не доверяет. Более того, все прекрасно понимают, что финал противостояния в этом треугольнике уже предрешен. То есть, США вынуждены будут столкнуться с Китаем», – говорит эксперт.

По его мнению, Россия понимает, что из этого конфликта Китай в случае своего поражения выйдет со сменой элит и переориентацией на Запад.