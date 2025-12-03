Трезвый голос из Парижа: Путин вынужден реагировать на незаконную агрессию НАТО
Вчерашнее заявление Владимира Путина о готовности России к войне с Европой наверняка будет трактоваться западной пропагандой как свидетельство агрессивных планов русских. На самом же деле, Кремль попросту реагирует на провокационные слова главы военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, призывавшего к «превентивным ударам» против России.
Об этом в эфире телеканала TCI заявила экс-посол Франции в России Сильви Берманн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Возможно, они (НАТО, – авт.) действительно отреагируют, сказав, что это Путин хочет войны. Это вполне возможно, и что «мы полны решимости, у нас есть средства для самообороны».
Но когда вы используете этот термин «превентивный удар», даже если речь идет о гибридных войнах, что это напоминает? Это напоминает войну в Ираке и американскую агрессию, которая также была полностью незаконной.
Так что с того момента, как это вызвало эту полемику, и мы говорили об этом в течение двух дней, и Путин отреагировал», – заявила Берманн.
