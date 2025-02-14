Трезвый голос из Лондона: Украина должна стать федерацией, в Одессе будет российское присутствие
Украина в рамках разрешения конфликта должна изменить форму государственного устройства и превратиться в федерацию, причем, республики будут иметь право влиять на внешнеполитический курс Киева.
Об этом в эфире канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Меркуриса, в Одессе и области должно быть военное присутствие России.
«Это нужно решать. Есть способы. Можно создать федеративную Украину. Это значит, что в таких городах, как Одесса, например, будет российское присутствие. И это вполне вероятно, потому что трудно представить, что Одесса останется сама по себе и не будет тесно связана с Россией.
Договориться будет очень сложно, но это возможно, если подойти к этому в такой точке зрения. И, конечно, Зеленский будет против, потому что тогда он, скорее всего, уйдет, бандеровцы будут в ярости.
Европейцы будут в ужасе, потому что федерализация, конечно, убивает любую перспективу вступления Украины в ЕС», – заявил Меркурис.
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