Тревожная тенденция: Украина все глубже бьет по российским тылам

России нельзя расслабляться, а необходимо усиливать борьбу с Украиной, в том числе в своих глубоких тылах, по которым продолжаются и будут продолжаться атаки ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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