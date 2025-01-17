Тревожная тенденция: Украина все глубже бьет по российским тылам

Анатолий Лапин.  
17.01.2025 12:19
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Россия, Сюжет дня, Украина


России нельзя расслабляться, а необходимо усиливать борьбу с Украиной, в том числе в своих глубоких тылах, по которым продолжаются и будут продолжаться атаки ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России нельзя расслабляться, а необходимо усиливать борьбу с Украиной, в том числе в своих...

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«Сегодня они ударили по Брянску. Что будет дальше? А дальше они могут ударить по Уралу, по Чите, по Хабаровску и так далее. Я не шучу. Потому что у противника все больше и больше появляется беспилотников, которые достают уже не только на 2,5 тысячи километров. Это раз. А во-вторых, вы обратили внимание, когда народ часто задаёт вопросы, почему в каком-то глубинном российском городе вдруг появляются беспилотники, небольшого размера, но они там появляются.

Это о чём говорит? Это говорит, что стреляют или запускают беспилотники в леске недалеко от этого глубинного российского города. Мы должны это понимать, а теперь мы должны понимать и другое, не проходит и дня, чтобы не было диверсии на всей территории России. Давайте, как бы нам это неприятно было говорить, но поезда сходят с рельс, начиная от Приморского края и заканчивая уже передком нашим. Это есть. Это говорит о том, что в общем-то нам надо здесь что-то очень серьезно пересмотреть», – заявил Баранец.

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