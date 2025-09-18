«Третья мировая – это чрезвычайно стыдно!» – Трамп промолчал о гарантиях США для «коалиции желающих»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Инцидент с дронами в польском небе, вину за который приписывают Москве, якобы свидетельствует «или о недальновидности, или об отваге» российского руководства.

Об этом говорили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции в английской резиденции Черкерс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны ещё больше давить на Путина. Только когда президент начнёт давить на Путина, мы получим результаты. Мы говорили в контексте недавних недель, мы видели, что британское консульство попало под атаку. Британское консульство, представьте себе, европейское посольство! А также дроны в Польше на прошлой неделе. Если вы сложите эти элементы, вы увидите, что это или отважность, или недальновидность Путина. Также мы сегодня обсуждали наращивание «коалиции желающих» под лидерством Великобритании и Франции, военное планирование на море, на суше, и мы сейчас усиливаем работу на Украине. Разумеется, это учитывая американские гарантии. Это пример усиления вовлечённости Европы в то, что мы будем делать то, что надо», – разглагольствовал Стармер.

Трамп решил своеобразно подытожить слова британского премьера.