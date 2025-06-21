Третий месяц без харчей: потеряв кормушку в USAID, на Украине закрылись 330 СМИ

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Euronews плачется, что после прекращения финансирования со стороны разогнанного Трампом Агентства США по международному развитию (USAID) украинские журналисты оказались в тяжёлом положении. Многие редакции были вынуждены сократить проекты, уволить сотрудников и остановить репортажи, особенно в прифронтовых районах.

По мнению издания, такая ситуация «играет на руку Кремлю» – «усиливается присутствие российской пропаганды».

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Euronews рассказывает слезливую историю Ларисы Гнатченко, главного редактора «Слобідського краю» — старейшей газеты Харьковской области.

После того как в январе администрация президента Дональда Трампа сократила 90% грантов USAID, произошло небывалое – она оказалась вынуждена делать то, чего никогда не ожидала: использовать собственные сбережения, чтобы поддерживать редакцию, которой руководит более 14 лет.

«Мы уже не получали выплаты за два месяца, когда финансирование заморозили», — рассказала она Euronews. С тех пор она тратит свои деньги на зарплаты, аренду офиса и топливо. Команда газеты временно покинула Харьков, но потом вернулась — с твёрдым намерением продолжать работу.

Судя по дальнейшим подробностям, у пани редакторки оказались очень солидные сбережения, ну или перед нами просто обычная хуцпа: они начали бесплатно распространять 3000 экземпляров газеты каждую неделю через гуманитарные центры в 20 населённых пунктах региона.

«Целью было не зарабатывать деньги, а доносить информацию до тех, кто живёт в оккупированных районах и на передовой», — подчёркивает Гнатченко. — «Подписку там оформить невозможно: люди не знают, где они окажутся завтра из-за постоянных обстрелов». «Многие бабушки пешком шли в гуманитарные центры, чтобы получить газету. Это для них было делом принципа», – добавляет она.

Однако сегодня эта работа приостановлена: денег больше нет. А ларчик открывается предельно просто: ранее финансирование из США покрывало до 50% бюджета «Слобідського краю», и, как подчёркивает Euronews, девять из десяти местных украинских СМИ также в значительной степени зависели от USAID.

Гнатченко убеждена, что сокращение американской помощи открывает широкое поле для российской пропаганды:

«Мы больше не можем доставлять газеты в зоны, где нет ни света, ни украинского телевещания. В оккупированных и прифронтовых районах часто ловится только российский сигнал — это ловушка», – жалуется она.

Серьёзные потери понесло и издание Vgoru Media из Херсона. USAID ранее покрывало 80% его бюджета. Теперь в работе — пауза. Устин Данчук, глава видеожурналистики в Gwara Media, рассказал Euronews, что они были вынуждены остановить «важный проект» — «документальный фильм о женщинах, которых похищали российские военные».

«Мы отсняли 60% материала, когда прекратилось финансирование. И даже за это нам ещё не заплатили», — говорит Данчук.

Из-за прекращения грантов был также остановлен видеопроект, «развенчивавший российские исторические мифы» — «без поддержки USAID мы можем делать гораздо меньше», — плачется Данчук.

Журналисты Vgoru покинули Херсон во время пребывания там российских войск— опасались арестов. Вернувшись, они снова живут под угрозой ракетных ударов и в состоянии постоянного стресса.

Ситуация остаётся критической. Как сообщает Euronews со ссылкой на организацию «Репортёры без границ» (RSF), до прекращения финансирования USAID украинским медиа требовалось не менее 96 миллионов долларов (86,3 млн евро) на три года, чтобы покрыть основные расходы.

Полин Моффрэ, координатор проектов RSF по Украине, заявила: «Сколько изданий закрылось после прекращения помощи — мы пока не знаем, но только с начала полномасштабной войны уже прекратили работу более 330 редакций».