Третьего не дано: или украинцы сметают киевский режим, или получают СВО до самой Галиции

26.09.2025 17:32
Прекратить войну и решить противоречия дипломатическим способом может только антибандеровская революция на Украине.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас большинство за продолжение боевых действий, «дойти до Львова», это популярное мнение в народе. Я ориентируются не на какие-то замеры, а во время общения со слушателями спрашивал мнение людей. Говорят – до конца», – отметил ведущий.

«Мы тоже хотели бы… если не до Львова, то до восточных границ Западной Украины. Но мы хотим не того, чтобы наши солдаты там кровь проливали, а чтобы на этих территориях установилась адекватная власть.

И есть различные способы решения этой проблемы – военные или дипломатические. И если дипломатическими не удастся – будем идти до конца.

Возможно, если мы приблизимся к границам Киевской области, появятся такие мысли у неагрессивных украинцев. И смогут ли они силой 85% переломить 15%? Не знаю, но может быть, они хотя бы постараются», – ответил Шатров.

«Но в любом случае, без гражданского противостояния, без революции, на «мирной» территории Украины не обойтись. Потому что надеяться, что власть сменится в результате выборов, не стоит.

Я призываю к революции, но не знаю, способна ли Украина на революцию сейчас. Но без революции им не обойтись», – подытожил он.

