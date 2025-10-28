Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ежедневные атаки российских беспилотников по Украине превратились в рутину.

Минувшей ночь дроны ВС РФ в очередной раз дроны ВС РФ продемонстрировали высокую эффективность, что вынужден признать противник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Так, из 38 запущенных БПЛА своих целей достигли 12, то есть фактически треть, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Пока данных о результатах прилетов в доступных источниках. Начальник военной администарции Новогород-Северска (Черниговская область) Александр Селиверстов сообщил:

«Враг в очередной раз нанес удар по гражданскому объекту, на этот раз это база отдыха ООО «Чексил-Ярославна».

Как правило, на такого рода объектах размещается личный состав ВСУ.