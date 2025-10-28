Треть запущенных российских дронов прорвала украинскую ПВО

Игорь Шкапа.  
28.10.2025 11:20
Ежедневные атаки российских беспилотников по Украине превратились в рутину.

Минувшей ночь дроны ВС РФ в очередной раз дроны ВС РФ продемонстрировали высокую эффективность, что вынужден признать противник.


Так, из 38 запущенных БПЛА своих целей достигли 12, то есть фактически треть, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Пока данных о результатах прилетов в доступных источниках. Начальник военной администарции Новогород-Северска (Черниговская область) Александр Селиверстов сообщил:

«Враг в очередной раз нанес удар по гражданскому объекту, на этот раз это база отдыха ООО «Чексил-Ярославна».

Как правило, на такого рода объектах размещается личный состав ВСУ.

