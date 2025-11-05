Трейдеры кидают США: юань вытесняет доллар с нефтяного рынка – эксперт
Благодаря западным санкциям в мире уже сложился параллельный рынок нефти, на котором сделки заключаются не в долларах.
Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью Маргарите Лютовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Еще три года назад было немыслимо предположить, что можно торговать нефтью в больших объемах без доступа к долларам. А сейчас это норма.
Очень малая доля российской нефти продается за доллары. Микроскопическая. В основном российская нефть продается за рубли и за юани.
Рубли берутся от того, что те, кто покупает российскую нефть, приносят валюту на московскую биржу и там ее меняют. С юанями примерно так же», – сказал Вакуленко.
По его словам, чем больше санкций Запад будет вводить против российской нефти, тем больше судовладельцев и портов будут вытеснены на параллельный рынок, и скорой его участники будут открыто ставить цену в юанях.
