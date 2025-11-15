Транзит газа больше не защитит украинскую ГТС – Ширяев
Разорвав договор о транзите российских энергоносителей, Киев обрёк свою газовую инфраструктуру на полное уничтожение. Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В ответ на бомбардировки НПЗ Россия начала бомбардировку, в том числе газовой инфраструктуры Украины. Наносятся удары по месторождениям в Полтавской, Харьковской области, по системе перекачки газов.
До января месяца действовал договор по перекачке российского газа на Запад через территорию Украины, невзирая на военные действия.
Украина получала за транспортировку деньги, но говорила, что нам это не надо, вот агрессор, он не должен получать деньги вообще никакие, мы отказываемся от своей доли за транспортировку», – напомнил Ширяев.
«Было принято такое, с моей точки зрения, эмоциональное решение, потому что стратегически это была катастрофическая ошибка. Дело в том, что российский газ в украинской трубе – это заложник. Он защищал украинскую газотранспортную систему.
Если бы они не расторгали этот договор, а пролонгировали его, не было бы бомбежек газовой инфраструктуры и гарантированно они бы получили еще теплую зиму. Такие вот неочевидные вещи», – подытожил эксперт.
