После смены президента США многие пророчат послабления для России, уступки Вашингтона по Украине и многое другое. Якобы, Трамп добрее Байдена, и вообще, выступает за всё хорошее против всего плохого.

Почему такое мнение ошибочно, в авторской колонке для «ПН» объясняет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

…Вопрос не в человеке, а в американской корпорации. А является ли какая-либо корпорация хорошей или плохой? Нет. Корпорации – это не про добро и зло, а про выгоду. Надеюсь, никто не спорит, что США не особо отличается от транснациональной корпорации, которая экспортирует по миру демократию, цветные революции и свои военные базы для получения влияния?

Так вот, если цели любой корпорации заключаются в получении выгоды, то может ли официальное лицо этой корпорации быть против собственных же интересов? Нет. Трамп – это всего лишь новый гендиректор корпорации США, выбранный советом директоров и председателями, но не простыми сотрудниками корпорации.

Но кто же учредители этой американской транснациональной корпорации? Да, среди них есть и сам Дональд Трамп, и семья Байденов, и Рокфеллеров и другие влиятельные лица. Но вместе с ними и финансовыми институтами Америкой в значительной степени владеет конгломерат инвестиционных фондов, таких как BlackRock, Vanguard и State Street. Именно они, следуя своим интересам, развязали войну на Украине.

Взять хотя бы интересы военно-промышленного комплекса, крупнейшими акционерами которого является эта большая тройка. Пресловутая General Dynamics, Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman и многие другие компании ВПК получают значительные доходы от поставок оружия и военной техники на Украину, включая контракты с правительством США и другими странами, поддерживающими киевский режим.

Эту информацию никто не скрывает, и она находится в свободном доступе на портале SEC. Так, согласно отчётам только BlackRock и Vanguard владеют 8% акций Lockheed Martin и более 10% акций Raytheon Technologies соответственно. А финансовые отчёты компаний ВПК фиксируют постоянный рост прибыли благодаря контрактам на поставку оружия для Украины.

Разумеется инвестиционные фонды не принимают прямых решений о развязывании войн. Иначе уши большой тройки будут светить дальше некуда. Но почему тогда сразу после начала СВО и закономерного снижения стоимости украинских активов первыми стервятниками, которые ринулись скупать подешевевшие остатки Украины, являются именно BlackRock, Vanguard и State Street?

Кроме недр, промышленности, энергетики, сельского хозяйства и других ключевых секторов экономики Украины, которыми и так частично владела большая тройка США, инвестиционные фонды начали скупать украинскую землю. Не зря Украину к этому подготовили за год до начала войны и в 2021 году легализовали украинский рынок земли. А уже в 2025 году начался полномасштабный запуск подешевевшего земельного рынка Украины. А это значит, что уже сейчас иностранные компании свободно покупают особо крупные участки земли. И когда они купят достаточно и зафиксируют прибыль, только тогда могут начаться внятные переговоры по Украине, когда ставки на игровом поле уже будут сделаны.

Примечательно, что BlackRock и другие инвестиционные компании создали специальные фонды для инвестиций в Украину и по этому вопросу сотрудничают с международными финансовыми организациями. Эти фонды стремятся зафиксировать прибыль от долгосрочного роста стоимости украинских земель и активов, чтобы потом узаконить свои приобретения через международные соглашения и программы восстановления.

Итак, для BlackRock, Vanguard и State Street заработок на войне не является самым прибыльным. Пусть за последние 2 года военно-промышленные компании увеличили выручку на 15-20% благодаря контрактам на поставку HIMARS и систем ПВО, а Javelin и Patriot переживают сильный рост заказов, но владение украинскими активами и чернозёмами будет наполнять карманы инвесторов большой тройки, даже если любая война закончится. Но закончится ли она, если это крайне выгодно?

Да, возможно, «горячая фаза» конфликта будет заморожена. Западные фонды, пользуясь падением цен во время войны, скупили все активы за бесценок, им сейчас нужно узаконить свои приобретения. Об этом сейчас и ведутся переговоры. Но в целом противостояние продолжится – просто на другой площадке (это может быть Азия или Ближний Восток) – возможно, и в горячей стадии.