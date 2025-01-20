«Транс» здорового человека: В Измаиле парень под видом женщины помогал уничтожать нацистов

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В Измаиле Одесской области гестаповцы задержали девушку, которая оказалась… совсем не девушкой. Нет, не ухилянтом (таких, просто в женской одежде, полно — а как еще по городу передвигаться?).

«По материалам дела, фигурант — 26-летний местный безработный, который сознательно и добровольно решил содействовать врагу. Для конспирации агент отрастил длинные волосы и выдавал себя за девушку. Маскируясь под женской одеждой, он фотографировал военные объекты и фиксировал их координаты», — отчитались в СБУ.

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Забыли, правда, добавить, что у фигуранта оказался еще и годный маникюр, и волосы он вполне профессионально красил. А значит, с такой же педантичностью подходил к уничтожению врага.

Да, гестаповцы вменяют парню сдачу РФ данных о местоположении воинских частей, перемещении и базировании личного состава и техники ВСУ, пограничников, отдельно — конспиративных локаций СБУ, ведь упыри давно не гнездятся по месту работы — ссут.

Насчет мотивов бедолаги у следствия, правда, начались разногласия. По версии прокуратуры, «он сам установил контакт с представителем спецслужб России, обещая за деньги передавать информацию о военных объектах». А по версии СБУ, «враг завербовал его через Телеграм-канал по поиску «легких» заработков».

В остальном же гестаповцы сходятся — парень обходил местность и скрыто фиксировал вражеские объекты, а затем передавал куратору отчет в виде текстовых сообщений, фотоснимков и отметок на электронных картах.

«Полученные сведения оккупанты планировали использовать для осуществления новой серии воздушных атак по Одесщине. Впрочем, наши сотрудники сработали на опережение: своевременно уличили агента, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества», — рапортуют эсбэушники.

И вот тут — ремарка по поводу «работы на опережение», ибо задержали партизана аккурат после последней атаки РФ на порты Измаила — гестаповцы уверяют, что это как раз и была зона его ответственности.

Кстати, многие, наверное, задавались вопросом — ну почему люди так палятся?!! Не удаляют переписки в телефонах, хранят «вражеские» контакты, не избавляются от т. н. средств конспирации и прочего.

В очередной раз поясняю: после прилетов или после разрушительных взрывов, произошедших в результате «героической работы ПВО» — по фиг — гестаповцы прессуют всех вокруг. Зевак, соседей, людей, охающих и ахающих, людей, помогающих разбирать завалы. Всех — и дедку, и бабку, и внучку, и Жучку. И репку тоже. Таким образом — зачастую — и попадаются люди. Не успевают «избавиться от улик». И не могут не попасться, учитывая настроения населения — в каждом доме по «шпиону».

А что до парня в женской одежде… Что ж, только бы не убили, только бы дождался обмена.