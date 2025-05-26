Трампу нужна Россия, ему безразлична Украина – Чичваркин

Анатолий Лапин.  
26.05.2025 12:41
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Росатом, США, Украина, Экономика


Президент США Дональд Трамп хочет добиться завершения конфликта на Украине не потому, что переживает за ее судьбу.

Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью признанному в РФ экстремистом и террористом киевскому журналисту Дмитрию Гордону, скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп хочет добиться завершения конфликта на Украине не потому, что переживает...

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«Трамп – человек нетерпеливый в целом, но он достаточно холеричный. Ему нужен этот мир. Он ему нужен не потому, что он любит Украину – ему совершенно все равно, не потому, что он хочет целостность Украины – ему совсем все равно. Вот завтра будет ситуация, когда Украина все вернет, он скажет, что отлично, если все остановилось, отлично.

Если Украина половину потеряет, и перестанет [идти] война, и все согласятся, что это так, и плюс-минус будет консенсус, он скажет, что это нормально. Для него и то, и то нормально. Ему нужно снять с России санкции, чтобы втянуть Россию, разорвать их сцепку с Китаем, втянуть ее в торговлю по принципам условно латинского, римского права», – заявил Чичваркин.

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