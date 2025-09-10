Трампу не позволят отказаться от войны с Россией и Китаем – подполковник ВС США
Американское военно-промышленное лобби не позволит Вашингтону отказаться от вражды с Россией и Китаем.
Об этом в интервью известному американскому юристу, экс-судье Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявила подполковник ВС США в отставке, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы говорим о России, как о большой угрозе. Но хоть это и ядерная держава, она не представляет угрозы для нас. Китай – то же самое. Иррациональна даже сама идея, что ваш злейший враг – это человек, который обеспечивает вам качество жизни и почти 90% вещей, которые есть у нас дома.
У США очень мало настоящих врагов. Если мы будем придерживаться республиканских принципов и соблюдать Конституцию, у нас не будет врагов», – сказала Квятковски.
«Но если у нас не будет врагов, армии останется выполнять функцию береговой охраны. Нам этого не нужно. Мы могли бы обойтись 10% от того, что мы тратим на армию, но ВПК не может обойтись. Им нужны триллионы. И они владеют Конгрессом и выбирают президента.
Поэтому у нас большая проблема. Если мы хотим сократить армию, нужно покончить с империей. Для этого нужно, чтобы Штаты и люди перестали поддерживать Вашингтон. Это не произойдёт в одночасье», – добавила она.
