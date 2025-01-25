Трампу не поможет его «искусство сделки» на переговорах с Путиным

Россия ни при каких условиях не будет останавливать продвижение на существующей линии фронта, переговоры будут проходить параллельно с боевыми действия.

Об этом на канале «НО. Медиа из России» заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ожидать в условиях постоянного продвижения российской армии на Украине, что переговоры будут такими простыми, не стоит. Остановка военных действий на период переговоров всегда в пользу отступающего, то есть ВСУ. Зачем Путину останавливаться в этих условиях, ни один военный не скажет, это нонсенс. Не будет он останавливаться, я в это не верю. Поэтому переговоры будут идти не в соответствии с «концепцией Трампа», он целую книжку написал «Искусство сделки», где добивается каких-то эксклюзивных условий, превалирующей позиции над собеседником. Будут идти переговоры, а параллельно идут боевые действия. И на каждом новом туре переговоров, каждый раз, когда будут делегации или посредники встречаться, когда постоянно ухудшается военная ситуация на фронте – очень тяжело. Гораздо хуже, чем ситуация с Нетаньяху», – сказал Ширяев.

Он добавил, что не может себе представить такие «пряники» со стороны Трампа, которые заставили бы Москву остановиться.