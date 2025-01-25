Трампу не поможет его «искусство сделки» на переговорах с Путиным

Максим Столяров.  
25.01.2025 12:44
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Россия ни при каких условиях не будет останавливать продвижение на существующей линии фронта, переговоры будут проходить параллельно с боевыми действия.

Об этом на канале «НО. Медиа из России» заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия ни при каких условиях не будет останавливать продвижение на существующей линии фронта, переговоры...

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«Ожидать в условиях постоянного продвижения российской армии на Украине, что переговоры будут такими простыми, не стоит. Остановка военных действий на период переговоров всегда в пользу отступающего, то есть ВСУ. Зачем Путину останавливаться в этих условиях, ни один военный не скажет, это нонсенс. Не будет он останавливаться, я в это не верю. Поэтому переговоры будут идти не в соответствии с «концепцией Трампа», он целую книжку написал «Искусство сделки», где добивается каких-то эксклюзивных условий, превалирующей позиции над собеседником.

Будут идти переговоры, а параллельно идут боевые действия. И на каждом новом туре переговоров, каждый раз, когда будут делегации или посредники встречаться, когда постоянно ухудшается военная ситуация на фронте – очень тяжело. Гораздо хуже, чем ситуация с Нетаньяху», – сказал Ширяев.

Он добавил, что не может себе представить такие «пряники» со стороны Трампа, которые заставили бы Москву остановиться.

«Тут разговор о землях, о том, сколько Россия потребует земель, которые по мнению Путина, перешли в состав РФ по Конституции. Я не верю, что Путин может взять и остановиться где-нибудь там, где сейчас войска стоят. Ещё половина территории Донецкой области и огромные куски Запорожской и Херсонской областей в административных границах находятся под контролем ВСУ… Если каким-то образом всё будет по-другому, это означает, что нашли такие аргументы мощные противники на переговорах, такие какие-то пряники, перед которыми он не устоял, но это мы ещё узнаем», – отметил эксперт.

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