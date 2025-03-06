Трампу не интересна давным-давно проигравшая Украина – дипломат

Украину уберут с пути налаживания российско-американских отношений, но не так быстро, как хочет Дональд Трамп.

Об этом на организованной изданием «Украина.ру» пресс-конференции в Москве заявил экс-директор Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Александр Крамаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что американцы изгоняют Украину из своей международной повестки дня, это действительно так. Поскольку для всех было очевидно, что Украина проиграла ещё в 2022 году, и сейчас просто лишние разрушения, потери с обеих сторон. А своего плана победы, его требовали, кстати, у Байдена республиканцы в своё время, ничего Байден не мог представить, естественно, что и Киев тоже ничего не мог представить. И то, как он [Зеленский] вёл себя в Овальном кабинете с Трампом, конечно, говорит о том, что люди понимают, что они могут только идти дальше по инерции, и ничего им не светит.

Так же ведут себя и европейские элиты. И я думаю, что вот этот камень украинский, который оказался на пути нормализации российско-американских отношений, конечно, будет убран, но, видимо, не так быстро, как Трампу того хотелось бы», – сказал Крамаренко.