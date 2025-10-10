Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира – награда досталась венесуэльской либеральной «оппозиционерке» Марии Корине Мачадо, скрывающейся после участия в неудачной попытки свержения президента Николаса Мадуро.

«Нобелевский комитет сделал всё, чтобы пройти между капельками и выбрал из всех номинантов того, чьё награждение было бы наиболее приятно Вашингтону, не считая награждения самого Трампа», – считает адвокат Татьяна Монтян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Отношения США и Венесуэлы в последнее время вновь обострились. Не исключена новая попытка Вашингтона силовым путём поменять власть в богатой нефтью стране.

«Вручение премии Мачадо может быть сигналом для Трампа – мол, европейцы будут готовы поддержать попытки США устроить смену режима в Каракасе», – прогнозирует американист Малек Дудаков.

Обозреватель Борис Рожин напоминает:

«Нобелевская премия, как и раньше, представляет из себя обычный утилитарный инструмент в руках глобалистов, который показывает потенциальные цели будущих атак. Как раз под готовящуюся агрессию против Венесуэлы. Можно напомнить, что незадолго до начала СВО, Нобелевскую премию вручили редактору гнойной помойки «Новая газета» Муратову [иноагент]».

Живущий в Чили публицист Олег Ясинский соглашается:

«По какому праву и от чьего имени частная корпорация, известная, как Нобелевский комитет, из Европы, давно самоназначившей себя единственным законодателем мировых порядков, уже 124 года диктует всем свои предпочтения в культуре, науке и политике?».

А вот российские либералы награждению Мачадо радуются. Оказывается, она даже была хорошо знакома с ныне покойным экстремистом Алексеем Навальным.

Так или иначе, есть оптимисты, которые надеются: Россия будет в плюсе от того, что Трампу не удалось получить желаемое.

«Лучший вариант для нас. Европа плюнула в лицо Трампу», – уверен политолог Марат Баширов.

«Нобелевский комитет поступил по отношению к Дональду Трампу оскорбительно», – соглашается телеведущий Алексей Пилько.

«Трамп сейчас будет не просто зол, а очень зол. Его лишили игрушки, на которую у него давно текли слюнки. И лишила – не добрая мать, а злая европейская мачеха… Это те же бандерлоги, которые нам мешают договориться по Украине и заниматься мегасделками», – пишет обозреватель Юрий Баранчик.