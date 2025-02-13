Трампу конец, если втянется в украинскую войну. Он уже увяз одной ногой – эксперт
Украина – лишь поле боя за власть в США или ради мирового господства. Поэтому цель Трампа – прекратить конфликт и сосредоточится на борьбе в штатах, а задача его противников затянуть Трампа в этот конфликт.
Об этом в интервью ForPost заявил экс-нардеп, политический эксперт Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трампу вообще все равно, под чьим контролем будет Украина, где будет проходить граница между Россией и Украиной, что будет с украинцами. Ему надо прекратить конфликт, повесить себе орден рядом с орденом за прекращение войны в Газе, получить статус миротворца и с гордым видом заняться наведением порядка в Соединенных штатах.
Там стоят просто революционные задачи: они хотят реформировать армию, уменьшить бюджетные расходы на 1 трлн долл, тем самым решив вопрос с долгом. А после реформы – провести технологическую революцию с использованием искусственного интеллекта. Они считают, что когда все сделают, плюс вычистят из власти левых либералов, укрепятся настолько, что в общем-то не нужны будут войны – они и так будут во главе всего мира», – отметил эксперт.
В то же время, противники Трампа хотят, чтобы он увяз, как минимум, в конфликте на Украине, а если получится, то инициировать конфликт на Балтике или в Израиле. Поэтому Трампу надо остановить войну.
«Поняв, что через юридические процедуры прокрутить фарш, который получился из Украины после Майдана в обратную сторону невозможно, пришло решение о проведении выборов. Причём, не останавливая наступление на фронте.
Это предложение было сформулировано перед окружением Трампа. Они думали, взвешивали ситуацию, смотрели на поведение Зеленского. Смотрели, как формируется антитрамповский пул в Европе, как Байден накачивал Зеленского оружием и деньгами.
И даже если бы Трамп прекратил поставки, у них дефицита не будет. Но он их не прекратил, его убедили этого не делать. И Трамп придумал эту ахинею про редкоземельные металлы, которые он получит в счёт долгов, чтобы оправдать свои поставки оружия», – заключил Царев.
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