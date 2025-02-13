Трампу конец, если втянется в украинскую войну. Он уже увяз одной ногой – эксперт

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Украина – лишь поле боя за власть в США или ради мирового господства. Поэтому цель Трампа – прекратить конфликт и сосредоточится на борьбе в штатах, а задача его противников затянуть Трампа в этот конфликт.

Об этом в интервью ForPost заявил экс-нардеп, политический эксперт Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трампу вообще все равно, под чьим контролем будет Украина, где будет проходить граница между Россией и Украиной, что будет с украинцами. Ему надо прекратить конфликт, повесить себе орден рядом с орденом за прекращение войны в Газе, получить статус миротворца и с гордым видом заняться наведением порядка в Соединенных штатах. Там стоят просто революционные задачи: они хотят реформировать армию, уменьшить бюджетные расходы на 1 трлн долл, тем самым решив вопрос с долгом. А после реформы – провести технологическую революцию с использованием искусственного интеллекта. Они считают, что когда все сделают, плюс вычистят из власти левых либералов, укрепятся настолько, что в общем-то не нужны будут войны – они и так будут во главе всего мира», – отметил эксперт.

В то же время, противники Трампа хотят, чтобы он увяз, как минимум, в конфликте на Украине, а если получится, то инициировать конфликт на Балтике или в Израиле. Поэтому Трампу надо остановить войну.