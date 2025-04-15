«Трампу грозит опасность» – экс-сенатор объявил ЦРУ врагом Америки

ЦРУ может действовать на Украине без ведома президента США Дональда Трампа.

Об этом бывший сенатор Курт Уэлдон заявил в интервью известному журналисту Такеру Карлсону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши разведывательные агентства имеют свои щупальца по всему миру, и они никому не подчиняются. В этом сейчас и проблема. Это проблема Трампа. Он может лишить допуска к секретной информации 51 человека, но эта сеть раскинулась по всему миру, и они могут играть в свои игры на Украине и в других странах. И пока мы не разберемся с этим, это не прекратится», – сказал Уэлдон.

Он считает, что агенты ЦРУ убили командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани без ведома Трампа в его первый срок, потому что именно с этим генералом в 2001 году договаривались об укрытии Усамы бен Ладена в Иране. Сейчас, полагает бывший сенатор, опасность грозит самому Трампу.

«Это вызов, с которым столкнулся Трамп. Я все еще думаю, что он в опасности. Еще в мае прошлого года я сказал: они попытаются убрать Трампа», – сказал Уэлдон.

Он призывает «людей Трампа» «осознать, что они не в песочнице играют» и сам намерен разоблачать преступных агентов по всему миру.