Трамповский посол в НАТО требует от ЕС «больше возможностей для эскалации» с РФ
Необходимо продолжать пичкать Украину американским оружием на много миллиардов за европейские деньги.
Об этом на площадке «Атлантического совета» (признан нежелательной организацией в России) заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Иран вёл себя с США и нашими союзниками по принципу ни войны, ни мира. Думаю, именно это сейчас Россия пытается сделать с НАТО – не перейти черту, которая втянет США и наших союзников в войну. Но при этом они пытаются создавать проблемы и представлять ассиметричные угрозы.
Если мы действительно участвуем в гибридной войне, то нам нужно иметь больше возможностей для эскалации, чтобы мы могли играть по тем же правилам. Я просто хочу убедиться, что мы сильны и непобедимы, потому что многие люди думают, что эти вызовы, которые бросает нам Россия, демонстрируют нашу слабость. Это совсем не так, мы справляемся со всеми этими угрозами», – вещал Уитакер.
Также он призвал Европу продолжать покупать у США оружие, чтобы пичкать им Украину.
«Президент Трамп предоставил лучшее в мире вооружение и боеприпасы, которые мы продаём нашим европейским союзникам по НАТО, а также Канаде, и затем поставляем на Украину. И это ещё одна область, где если мы говорим о том, что Европа берёт на себя защиту континента, то эти продажи должны продолжаться.
Мы уже продали на миллиарды, и у нас есть ещё на миллиарды в запасе. Украина этого хочет, и мы должны убедиться, что поставки продолжаются, а наши европейские союзники активизируются и покупают это», – агитировал американец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: