Трамповский посол в НАТО требует от ЕС «больше возможностей для эскалации» с РФ

Константин Серпилин.  
07.10.2025 16:13
  (Мск) , Вашингтон
Просмотров: 209
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Необходимо продолжать пичкать Украину американским оружием на много миллиардов за европейские деньги.

Об этом на площадке «Атлантического совета» (признан нежелательной организацией в России) заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Иран вёл себя с США и нашими союзниками по принципу ни войны, ни мира. Думаю, именно это сейчас Россия пытается сделать с НАТО – не перейти черту, которая втянет США и наших союзников в войну. Но при этом они пытаются создавать проблемы и представлять ассиметричные угрозы.

Если мы действительно участвуем в гибридной войне, то нам нужно иметь больше возможностей для эскалации, чтобы мы могли играть по тем же правилам. Я просто хочу убедиться, что мы сильны и непобедимы, потому что многие люди думают, что эти вызовы, которые бросает нам Россия, демонстрируют нашу слабость. Это совсем не так, мы справляемся со всеми этими угрозами», – вещал Уитакер.

Также он призвал Европу продолжать покупать у США оружие, чтобы пичкать им Украину.

«Президент Трамп предоставил лучшее в мире вооружение и боеприпасы, которые мы продаём нашим европейским союзникам по НАТО, а также Канаде, и затем поставляем на Украину. И это ещё одна область, где если мы говорим о том, что Европа берёт на себя защиту континента, то эти продажи должны продолжаться.

Мы уже продали на миллиарды, и у нас есть ещё на миллиарды в запасе. Украина этого хочет, и мы должны убедиться, что поставки продолжаются, а наши европейские союзники активизируются и покупают это», – агитировал американец.

