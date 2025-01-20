Не любящие выдумывать новых схем американцы могут поступить с Украиной по примеру Боснии и Герцеговины.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина для Трампа – токсичный актив. Нет уже никаких шансов, что монголо-кацапские орды побегут с родной нэньки в подмосковные леса, такого не будет. Значит… Войну нужно заканчивать.

Может, кому-то это не понравится, но я видел результат Дейтонских соглашений, которые прекратили гражданскую войну на территории Югославии. Я говорил с людьми, которые воевали.

В какой-то момент это действительно стало благом – кровопролитная война прекратилась, было создано государство с самым сложным в мире парламентским устройством – Босния и Герцеговина. Была введена денежная единица конвертибельная марка. Но войну прекратили», – сказал Стешин.