«Трамписты на нас смотрят, как на дикарей» – депутат Госдумы раскритиковал переговорщиков

Максим Столяров.  
07.03.2025 22:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Команда Дональда Трампа решительно не понимает методов ведения СВО и искренне недоумевает от того, что за три года Украина не разбомблена в щепки.

Об этом в своём видеоблоге заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Команда Дональда Трампа решительно не понимает методов ведения СВО и искренне недоумевает от того,...

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«А вы понимаете, как окружение Трампа нас воспринимает? Людей, которые три года ведут кровопролитные боевые действия, и за эти три года не уничтожили энергетическую инфраструктуру, траспортную инфраструктуру и не уничтожили центр принятия решения на территории противника. Даже не мявкнули в этом направлении!

Смотрят, как на дикарей, как на первобытных людей, которые убивают голову об стенку, не подозревая, что есть дверь.

Была анекдотическая ситуация, когда американцы нашим говорят: «вот, нельзя вырубать гражданскую энергосистему». И вместо того, чтобы им сказать: «ребята, вообще-то боевые действия, и лучше оставить без света миллион, чем убить 10 тысяч, причём, неважно, с какой стороны».

Согласитесь. Второй аргумент: «извините, но нам по гражданской инфраструктуре бьют, даже по вашей, американской, на нашей территории прилетало. С какой стати мы будем щадить противника?», – заметил он.

«Знаете, какой был ответ? «А мы и так не бьём, мы не наносим по ней удары». Что называется, можно снять с раба кандалы, но нельзя снять кандалы с души раба», – негодовал Делягин.

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