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Команда Дональда Трампа решительно не понимает методов ведения СВО и искренне недоумевает от того, что за три года Украина не разбомблена в щепки.

Об этом в своём видеоблоге заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А вы понимаете, как окружение Трампа нас воспринимает? Людей, которые три года ведут кровопролитные боевые действия, и за эти три года не уничтожили энергетическую инфраструктуру, траспортную инфраструктуру и не уничтожили центр принятия решения на территории противника. Даже не мявкнули в этом направлении! Смотрят, как на дикарей, как на первобытных людей, которые убивают голову об стенку, не подозревая, что есть дверь. Была анекдотическая ситуация, когда американцы нашим говорят: «вот, нельзя вырубать гражданскую энергосистему». И вместо того, чтобы им сказать: «ребята, вообще-то боевые действия, и лучше оставить без света миллион, чем убить 10 тысяч, причём, неважно, с какой стороны». Согласитесь. Второй аргумент: «извините, но нам по гражданской инфраструктуре бьют, даже по вашей, американской, на нашей территории прилетало. С какой стати мы будем щадить противника?», – заметил он.