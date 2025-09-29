Трампистов приучают к ужесточению антироссийской позиции США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вслед за Дональдом Трампом на сторону Украины встал вице-президент США Джей Ди Вэнс, ранее критиковавший Киев и диктатора Владимира Зеленского.

В интервью телеканалу Fox News у Вэнса спросили, как относиться к изменению риторики Трампа, заявившего, что Украина сможет при поддержке ЕС вернуть потерянные территории, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«Одна из вещей, которая меня действительно восхищает в подходе президента ко всему этому конфликту и, честно говоря, во всех дипломатических усилиях администрации, заключается в том, что он очень основан на реальности», — не забыв польстить Трампу, сказал Вэнс.

Не моргнув глазом, второй человек в политической иерархии США заявил, что это связано с якобы изменившимися реалиями на поле боя.

«Я думаю, что реальность на местах изменилась: русские убивают много людей, сами теряют много людей, и им нечем особо похвастаться. Мы по-прежнему привержены миру, но для танго нужны двое. К сожалению, судя по тому, что мы видели в последние несколько недель, русские отказываются от любых двусторонних встреч с украинцами. Они также отказываются от любых трёхсторонних встреч, на которых президент или любой другой член администрации мог бы встретиться с россиянами и украинцами», – заявил Вэнс.

По его словам, русским «нужно проснуться и принять реальность», что их атаки не имеют никакого эффекта.

Как именно изменилась реальность, Вэнс не сообщил. Впрочем, сделать это сложно, учитывая, что российская армия продолжает владеть инициативой и пусть медленно, но регулярно продвигается.

Кроме того, Вэнс сказал, что СЩА рассматривают просьбу Украины предоставить ей дозвуковые крылатые ракеты большой дальности «Томагавк».

Польский геополитический аналитик Кшиштоф Войчаль, давая оценку интервью Вэнса, считает, что Вашингтон расписывается в своем бессилии остановить войну.

«И кто это говорит… Я перевожу с дипломатического на человеческий уровень: «Даже такая открытая для Путина администрация, как наша, не смогла усадить его за стол переговоров… Мы сделали всё, что могли, и исчерпали все самые дешёвые (мирные) возможности договориться с Россией»», — написал поляк в своем микроблоге.

Он считает символичным, что Вэнс уверовал в эту риторику.