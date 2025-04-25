Трамп завидует Зеленскому – бредни Зе-пропаганды

Анатолий Лапин.  
25.04.2025 11:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским натянутые отношения потому, что американский лидер завидует бывшему комику.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским натянутые отношения потому, что американский лидер...

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«Что касается природы вот этого всего, что происходит вокруг президента Украины и президента Соединенных Штатов – понимаете, это такая ситуация, когда есть зависть. И президент Соединенных Штатов завидует украинскому президенту. Из-за популярности в мире, из-за позиции, из-за многих обстоятельств. По сути, Владимир Зеленский – это единственный человек, который публично, аргументированно отвечает Трампу в соцсетях, в медиа. Никто этого не делает.

Посмотрите, хоть один лидер, у меня вопрос к нашим европейским партнерам. Они, конечно, демонстрируют силу. Но мы же видим, как идет заигрывание о том, что Украина же должна понимать американскую позицию дипломатическую. Там тоже есть вопросы. А тут есть вот такая ситуация. И поэтому мне кажется, что лично, именно невосприятие определенной ситуации, оно касается вот этого. Это личная история. Это не просто месть, предательство или что-то в этом роде. Это просто о том, что Украина демонстрирует, о том, что Украина разрушает планы, и о том, что Украина не боится», – заявил Мусиенко.

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