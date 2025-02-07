Трамп затормозил поставками наше наступление, чтобы не допустить капитуляции Зеленского – Царёв

Катя Добрина.  
07.02.2025 19:19
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США продолжат оказывать военную помощь Украине, чтобы держать линию фронта и не допустить капитуляцию Киева. Поэтому предпосылок для перелома ситуации на линии боевого столкновения нет.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил экс-нардеп, политик Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США продолжат оказывать военную помощь Украине, чтобы держать линию фронта и не допустить капитуляцию...

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«Администрация Трампа на 10 дней приостановила поставки оружия. Байден на 4 месяца приостанавливал, пока ему республиканцы свой законопроект не принесли. Почему Трамп продолжил? Есть разные объяснения.

Я сторонник той версии, что в администрации Трампа есть две команды. Одна за продолжение вооружения Украины, другая – против. И те, что «за», убедили Трампа, что пока переговоры с Россией не увенчались успехом, а Украина проиграет и фронт посыпется, тот будет вынужден подписывать капитуляцию Путину по Украине. А это не та роль, которую хотел сыграть Трамп.

Он за то, чтобы прекратить конфликт на любых условиях, не подписывать капитуляцию. Поэтому поставки оружия возобновились», – отметил эксперт.

Таким образом, у Украины достаточно денег и оружия, чтобы продолжать военные действия, а дефицит личного состава сейчас перекроют за счет отправки на фронт тыловых специалистов.

«Пока мы Украину до сих пор не можем выдавить из Курской области. Пока у нас темпы наступления снижаются: если раньше мы освобождали по 30 км, то сейчас по 10 км в сутки. То есть, говорить о том, что прямо сейчас произойдёт перелом в военной компании – пока, к сожалению, нельзя», – заключил Царёв.

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