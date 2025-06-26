Трамп заставил НАТО засунуть любовь к Украине в известное место

Завершившийся вчера двухдневный саммит НАТО в Гааге освещался западной прессой примерно в том же духе, в каком позднесоветская печать освещала съезды КПСС. И само мероприятие называли «историческим» и принятые на нем решения – «смелыми».

И если совсем коротко, то главный итог высокого собрания – лидеры НАТО одобрили исторический план по увеличению военных расходов своих стран в размере 5% от национальных ВВП. Но – обо всем по порядку.

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Наблюдатели отмечают, что решение 32 членов НАТО является крупной победой для Дональда Трампа, который неоднократно критиковал своих европейских союзников за недостаточные военные расходы.

Даже по дороге на саммит президент США подверг сомнению ключевой принцип альянса, известный в просторечии, как «пятая статья», который обязывает членов защищать друг друга от нападения по принципу трех мушкетеров из романов Дюма – все за одного».

Раздраженный Трамп назвал «безбилетниками» те страны Европы, которые, по его мнению, хотят на американском горбу «въехать в рай», обеспечив свою безопасность за счет американских налогоплательщиков. По всей видимости, речь шла об Испании, которая накануне саммита решила испортить «малину» организаторам, потребовав сделать для нее исключение из общего правила о пяти процентах.

Прошедший саммит отличался от своих предшественников тем, что был, по сути, бенефисом одного актера. И им был Трамп, под причуды, желания и психологические особенности организаторы угодливо подверстали все – от повестки дня и хронометража собрания до теста итоговой декларации. Все – лишь бы не разозлить обидчивого гегемона, уже продемонстрировавшего на собрании «Семерки» в Канаде, что в случае чего может просто развернуться и уехать восвояси.

Неудивительно поэтому, что на саммите, широко раскинув крылья, витал дух его реального хозяина и заказчика музыки – Соединенных Штатов. Как откровенно писало по этому поводу Politico, «беспомощная Европа принимает дипломатию «одинокого рейнджера» Трампа.

«Раньше Старый Свет не любил, когда Америка играла роль Мирового полицейского, однако сегодня Дональд Трамп в образе Одинокого рейнджера критики не вызывает. Таков, по сути, посыл лидеров Великобритании, Франции и Германии. Геополитика помогает объяснить покорность Европы. Из эгоистических соображений западные правительства также с облегчением вздохнули, избавившись от лекций Трампа о союзниках-безбилетниках», – пишет издание.

Такая реакция Европы рациональна, но показательна. Во внешней политике полезно руководствоваться принципом — то, что нельзя изменить, нужно принять и расслабиться.

В такой атмосфере органично смотрелась даже откровенно грубая лесть Трампу из уст генсека НАТО Рютте, взявшего, от имени всего блок «повышенные соцобязательства»:

«Слишком долго Соединенные Штаты, как союзник, несли на себе непропорционально большую долю бремени обязательств, но начиная с сегодняшнего дня это изменится. Президент Трамп — дорогой Дональд — вы сделали эти изменения возможными… Мы вложим еще триллионы долларов в нашу общую оборону, сделав нас сильнее и более справедливыми, сбалансировав расходы между Америкой и ее союзниками».

Вряд ли хотя бы один из предшественников Трампа удостаивался на подобных мероприятиях подобных славословий.

Итоговое коммюнике саммита стало зеркалом такого подхода. Как и предсказывали СМИ, оно оказалось очень коротким – в нем всего пять пунктов. Все потому, что Трамп не воспринимает большие тексты – его внимание и интерес рассеиваются по мере чтения.

Ожидания по поводу главной темы заявления тоже оправдались. В документе говорится, что члены альянса согласны в течение 10 лет повысить инвестиции в оборону до 5% от ВВП. Завершиться этот процесс должен к 2035 году.

При этом, траты разделили: 3,5% от ВВП должно уходить на основную оборону и 1,5% на военную инфраструктуру. Причем эти 1,5% уже достигнуты всеми 32 членами альянса и включают расходы на проекты, полезные для НАТО в случае войны.

Пошли в НАТО навстречу пожеланиям «дорогого Дональда» и по другому важному вопросу – в тексте предельно «обезжирена» риторика в адрес России. Последняя в тексте упоминается только один раз и то довольно обтекаемо – как «угроза евроатлантической безопасности». Слова «война» в заявлении нет и вовсе.

Для сравнения декларация прошлогоднего саммита в Вашингтоне поставила рекорд по агрессивной риторике: Россия там упоминалась более 40 раз, на нее возлагалась единоличная ответственность за «агрессивную войну в Украине», а еще она называлась «самой значительной и прямой угрозой альянсу». То есть не абстрактной безопасности вообще, а непосредственно странам-членам НАТО.

В общем и целом потрафить Трампу организаторам мероприятия удалось. По оценке Bloomberg, участники выглядели довольными, генсек Рютте даже выдавил из себя улыбку перед прессой, а Главный Зритель – Трамп – даже назвал мероприятие «фантастическим» и «большим успехом». Взамен страны-члены получили заверения в том, что президент США будет придерживаться статьи 5 о коллективной обороне. Впрочем, все понимают, что это лишь слова – оплачивать эту оборону участники блока будут сами.

Несколько подгадило фон и обеспечило плохую прессу разве что послевкусие ударов по Ирану. Ведущие западные СМИ синхронно усомнились как в том, что американцам удалось уничтожить ядерную программу Тегерана, так и в том, что Тегеран вообще представлял такую угрозу.

Причем подобные выводы оказались особенно подрывающими позиции Трампа, поскольку исходили из Пентагона и опирались на доклад американской разведки, то есть, структур, осуществивших и обеспечивавших удары.

В результате, как отмечает New York Times, триумфальные планы Трампа на саммите НАТО были нарушены. Хозяин Белого дома «рассчитывал отпраздновать удары США по Ирану, чтобы обеспечить себе место в истории, однако всего через несколько часов после его прибытия произошла утечка нового доклада американской разведки, который поставил под сомнение его неоднократные утверждения о том, что удары США полностью уничтожили» иранскую ядерную программу».

Тень иранской ядерной программы была не единственным моментом, омрачавшим торжество. Вторым камнем преткновения стала Украина, у которой, от охлаждения к ней в Вашингтоне не стало меньше симпатизантов в Европе. Но чтобы ублажить Трампа им пришлось засунуть свою любовь к Киеву в известное место.

В результате, этот саммит стал первым за долгие годы, в котором Украина вообще ушла из фокуса, сместившись на дальнюю периферию повестки. Для сравнения – в заявлении 2024 года говорилось, что «путь Украины» ведет в НАТО. В нынешнем коммюнике таких амбициозных формулировок нет – ранее железобетонные евроатлантические перспективы рассосались сами собой.

Впрочем, с учетом минимальных ожиданий Киева от саммита, даже отсутствие пунктов, которые можно было бы трактовать как пересмотр стратегии, это уже удачный исход, говорят наблюдатели.

В качестве «утешительного приза» остались лишь общие фразы о подтверждении поддержки Украины, вложения в которую «повышают безопасность всех стран». Благодаря этому помощь Киеву будет засчитываться в общую сумму трат НАТО на оборону. Никаких выраженных в цифрах конкретных обязательств при этом нет.

Зеленский, хотя и приоделся по случаю в траурный костюм, выглядел довольно жалко – видимо, сказалось отсутствие привычного всеобщего внимания. В Гааге в этот раз он был даже не героем второго плана, а так – актером массовки.

Правда, стараниями организаторов ему все же удалось выцарапать у Судьбы свои 40 минут наедине с Трампом. Последний даже выдавил из себя скупую похвалу в адрес очевидно неприятного ему лично украинского собеседника, назвав его во время пресс-подхода «милым». И хотя по версии самого Зеленского, они с Трампом «говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира», сам американский президент дал понять, что никаких содержательных моментов в разговоре не было:

«Я просто хотел знать, как у него дела. Он в затруднительном положении».

Но вернемся к основной теме повестки саммита. Пока что в этой истории слишком много «если». И ключевое из них не только «Где деньги Зин?!», но и большой знак вопроса в том месте, где речь идет о стратегии самих США. Какая линия там победит в перспективе ближайших пяти лет – станут ли подходы Трампа «новой нормой» или же произойдет откат к линии условных демократов.

Впрочем, и тут есть свои «но». Не будем забывать, что увеличение расходов на оборону называл перспективной задачей еще Обама. Просто, делал он это не столь демонстративно хамски по отношению к европейцам, как Трамп.

Несмотря на бодрую картинку на экране, в кулуарах все же ощущалась определенная нервозность одних и разочарование других. Как ни крепятся натовцы на публику, однако в прежнем монолите все больше мелких трещин и разногласий – в том числе по ключевым вопросам видения будущего организации.

Хотя Трампу в этот раз удалось прогнуть европейцев под свою повестку, однако эта победа на короткую дистанцию, что вполне может оказаться для США победой пирровой в среднесрочной перспективе.

Сомнения и разногласия удалось замести под ковер, но очевидно, что исторический выбор между пушками и маслом дается членам Альянса нелегко и идет по разному. Уже сейчас видно расслоение блока на энтузиастов милитаризации вроде Польши и прибалтов и «Старой Европы», которая, в принципе, не против повышения военных расходов, но хотела бы делать это «под себя», как тот же Мерц с его реформами бундесвера.

В целом Трамп не усиливает НАТО, а ослабляет его, пытаясь слить союзников, переведя их на самофинансирование. Но ведь исторически НАТО вообще то создавалось, в расчете на то, что Штаты избавят Европу от головной боли по поводу собственной обороны. И расчет европейцев все предыдущие десятки лет состоял в том, что «в случае чего – за нами Америка».

Теперь же выходит, что за спиной у Европы, в лучшем случае – сумасбродный эгоцентрик с семью пятницами на неделе, а в худшем случае – пустота. Выводя на передний план американский эгоизм, Трамп выдергивает из НАТО его несущую конструкцию, а таковой все годы существования была доминанта США.

Если же США уже не интересно защищать условную Германию, и последней предлагают делать это за свой счет, кооперируясь с соседями, это прямой путь к тому, чтобы рано или поздно эти условные немцы задумались об альтернативе. И контуры такой альтернативы уже проглядываются – в виде чисто европейских планов ремилитаризации.

Нечто похожее имело место в перестроечном СССР, когда при Горбачеве центр вдруг перестал быть арбитром между республиками, сказав – «дальше сами». Привело это к тому, что республики начали задумываться о том, а зачем им вообще в таком случае центр.

Парадоксальным образом Трамп своей политикой подстегивает обретение Европой собственной субъектности и работает на сближение европейцев друг с дружкой, а не с Америкой. Итогом такой политики станет появление в среднесрочной перспективе обновленной версии объединенной Европы – заново субъектной и вооруженной до зубов.

И уже не столь важно, произойдет это к 2030 или 2035 или 2040 году. Это дело времени, а не принципа.