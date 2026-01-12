Трамп захватит Гренландию – когда убедится, что с Венесуэлой всё получилось – международник
Если Дональд Трамп не столкнётся с серьёзными проблемами в Венесуэле, то продолжит свою экспансию на другие страны.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог-международник, американист Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Безусловно, Трампу Гренландия нужна, поскольку для него это продолжение противостояния Китаю, для него это заявка на усиление своего арктического присутствия.
И, кроме того, он всерьез полагает, что Дания не может обеспечить нормальное функционирование оборонного потенциала Гренландии. Поэтому, я думаю, что это искренний интерес», – сказал Наумов.
«Поэтому, если ситуация в Венесуэле для Трампа не повернется в негативную сторону, он не будет втянут в подавление какого-то восстания или не будет втянут в попытку строительства какой-то Новой Венесуэлы, то я думаю, что он действительно предпримет попытку получить полноценный контроль над Гренландией.
Я думаю, в качестве компромисса его устроит провозглашение Гренландией независимости от Дании, и включение ее в американский оборонный сектор. Может быть, в виде какой-то неинкорпорированной территории», – добавил международник.
