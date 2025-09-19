Трамп вынуждает Европу снять и крестик, и трусы
Президент США Дональд Трамп подловил Европу на главном – настолько ли конфликт с Россией «чёрно-белый», как это декларируют, аргументируя отказ от любых компромиссов с Москвой.
Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп прекрасно понимает, что именно Европа, включая Украину, сегодня выступает против любых ощутимых компромиссов с Москвой, чтобы не поощрять Москву, чтобы Москва после своей агрессии не вышла с прибылью из этой ситуации. И Европа, и Украина ищут модели, как избежать компромиссов с Москвой.
И этот ультиматум Трампа Европе – вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Если вы по-настоящему воюете, то, пожалуйста, на 60 млрд.долл. ежегодно не покупайте российские энергоносители.
Если это война такая, как вы рассказываете, без каких-либо экивоков, серых тонов, всё чётко чёрно-белое – пожалуйста, тарифы в отношении Китая, Индии, Турции, всех стран, кто торгует с Москвой. Через которые вы продаёте им дорогие коньяки, люксовые автомобили и обратно покупаете всё, что Москва продаёт на рынке», – сказал Бортник.
По его словам, для Трампа эта игра – беспроигрышна.
«Если Европа не согласится, Трамп скажет – ну, так вы двуличные существа, у вас нет морального права мне диктовать условия. Если «business as usual», то давайте искать бизнес-подходы к Москве, давайте договариваться.
Если Европа порвёт на себе бурку, Трамп скажет: прекрасно, теперь мы будем вместо России на вашем энергетическом рынке, вы своими руками поддавите Индию и Китай, чтобы они были более договороспособные с США в части тарифов.
Но всё это – уже предмет конкретной расторговки. Когда стороны сидят за столом, у них лежат на столе конкретные вещи – не виртуальные принципы мирного урегулирования, а гарантии безопасности, конкретный документ, кто что должен делать. И они об этом торгуются», – объяснял политолог.
