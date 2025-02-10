«Трамп все еще может закончить войну за 24 часа» – экс-советник Пентагона знает способ

Елена Острякова.  
10.02.2025 20:58
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп не блефовал, когда обещал закончить украинский конфликт за 24 часа. Способ сделать это есть.

Об этом экс-советник Пентагона Дэвид Пайн заявил на канале «Neutrality Studies», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп не блефовал, когда обещал закончить украинский конфликт за 24 часа....

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«Трамп мог бы спасти ситуацию, сказав Зеленскому: вам лучше согласиться на прекращение огня или мы прекратим доступ к «Старлинк». Они не смогут продолжать войну без «Старлинк». Если бы доступ к «Старлинк» не был предоставлен Украине, война бы прекратилась в апреле 2022 года в соответствии со Стамбульским соглашением», – сказал Пайн.

Он не считает, что Украина способна воевать без помощи США как в экономическом, так и в военном плане.

«С российской стороны заявлялось, что ракеты дальностью 50 миль и больше не могут быть нацелены без спутникового слежения США, без информации о целях. Если мы отключим «Старлинк», у них не будет возможности наносить удары на большом расстоянии. Мы отключим «Старлинк» и они не смогут координировать свои действия даже на уровне роты.

Не будет никаких наступлений и контрнаступлений. Украинская линия фронта рухнет в течение нескольких дней или нескольких недель без «Старлинк», – сказал Пайн.

Он полагает, что от решительных действий Трампа отговаривает неоконсеративное крыло Республиканской партии, которое убеждает президента, что затягивание конфликта выгодно США.

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