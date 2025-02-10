«Трамп все еще может закончить войну за 24 часа» – экс-советник Пентагона знает способ

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Президент США Дональд Трамп не блефовал, когда обещал закончить украинский конфликт за 24 часа. Способ сделать это есть.

Об этом экс-советник Пентагона Дэвид Пайн заявил на канале «Neutrality Studies», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп мог бы спасти ситуацию, сказав Зеленскому: вам лучше согласиться на прекращение огня или мы прекратим доступ к «Старлинк». Они не смогут продолжать войну без «Старлинк». Если бы доступ к «Старлинк» не был предоставлен Украине, война бы прекратилась в апреле 2022 года в соответствии со Стамбульским соглашением», – сказал Пайн.

Он не считает, что Украина способна воевать без помощи США как в экономическом, так и в военном плане.

«С российской стороны заявлялось, что ракеты дальностью 50 миль и больше не могут быть нацелены без спутникового слежения США, без информации о целях. Если мы отключим «Старлинк», у них не будет возможности наносить удары на большом расстоянии. Мы отключим «Старлинк» и они не смогут координировать свои действия даже на уровне роты. Не будет никаких наступлений и контрнаступлений. Украинская линия фронта рухнет в течение нескольких дней или нескольких недель без «Старлинк», – сказал Пайн.

Он полагает, что от решительных действий Трампа отговаривает неоконсеративное крыло Республиканской партии, которое убеждает президента, что затягивание конфликта выгодно США.