Трамп вновь принялся «разводить» Россию признанием Крыма

Дональд Трамп в свежем интервью на ТВ заявил, что Украине придётся отказаться как от надежды вернуть Крым, так и от стремления вступить НАТО.

«И то, и другое невозможно», — цитирует Трампа Associated Press.

Он призвал Зеленского проявить «гибкость» на возможных переговорах с российским президентом:

«Надеюсь, что президент Путин будет вести себя хорошо, а если нет, ситуация будет тяжёлой», – сказал Трамп.

Он заверил, что США не будут отправлять своих военных на территорию Украины, но допустил помощь американцев в размещении «миротворческого» контингента стран Европы (против их появления выступил накануне МИД РФ).

«Пока это совсем не выглядит как наша победа, или дипломатический успех. Очевидно, что нашей армии придется «усилить» переговорную позицию президента. Совершенно очевидно, что Москву также разводят перспективой признания Крыма», – считает помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов.

Обозреватель Алексей Пилько комментирует заявления Трампа так: