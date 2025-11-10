Трамп вбил толстый кол в мягкое место европейского политического тела – Бортник
Раздавая лояльным правительствам разрешения на торговлю с Россией, Трамп может подорвать власть Брюсселя над Евросоюзом.
Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Венгрия получила от Трампа карт-бланш на торговлю с Россией. Этот карт-бланш вызывает кризис в Европе. Потому что Болгария и Румыния находятся в похожей ситуации, говорят: сделайте для нас тоже исключение. И Сербия просит исключение.
Если из правила есть исключение, то это уже такое себе правило. И эта очередь выстроившихся к Трампу за исключениями может быть намного длиннее очереди тех, которые выстраиваются в Брюсселе за поддержкой», – сказал Бортник.
«Трамп таким образом может сломать контроль Брюсселя над Европой через эти исключения в части торговли, инвестиций, санкций и всего остального, в чем многие европейские страны заинтересованы.
И это очень серьезный кол, очень серьезная заноза в мягких местах европейского политического тела», – добавил он.
