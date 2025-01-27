Трамп в стиле 90-х начал «разводить» Россию на уступки

Максим Столяров.  
27.01.2025 22:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Новый президент США Дональд Трамп будет вести агрессивную политику – и сходу попытается добиться от России каких-то уступок.

Об этом в интервью публицисту Максиму Калашникову заявил публицист Лев Вершинин, экс-депутат горсовета Одессы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый президент США Дональд Трамп будет вести агрессивную политику – и сходу попытается добиться...

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«Трамп поступает в своем классическом стиле – сперва распальцовка, потом, если чувствует прогиб, давление. Это классический разговор разводил 90-х годов: нажим, если малейший прогиб, тонко это чувствует, продолжается нажим, есть сопротивление, отступление и, мужик, что ты предлагаешь?

На данный момент Трамп как бы потребовал всего. Формулировка какая: «Я считаю, что эта нелепая война должна прекратиться. Президент Зеленский готов на мир, если Путин не хочет добром, будет злом». Далее список, чего он сделает», – сказал Вершинин.

«На самом-то деле, он еще не говорил с Зеленским. Он еще не сформировал свою позицию в этом смысле. Потому что – да, президент Зеленский готов на мир, хоть сейчас, при условии, как минимум, отвода российских войск на границу 22-го года. При таких раскладах Зеленский, конечно, согласится договориться. Но Москва на это не пойдёт», – отметил он.

Экс-депутат подчеркнул, что в такой ситуации важно не поддаваться на шантаж и продолжать отстаивать свои интересы.

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