Трамп в Гааге пообещал всем осведомиться у Путина – «можно ли закончить войну»
На встрече в Гааге нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский продемонстрировал послушание, так что теперь Вашингтон будет давить на Москву.
Об этом на саммите НАТО в Гааге заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Однажды вы сказали, что закончите войну на Украине за 24 часа. Позже вы сказали это с сарказмом. Но вы уже 5 месяцев и 5 дней находитесь у власти. Почему вы не смогли закончить войну на Украине?», – спросил журналист.
«Потому что это гораздо сложнее, чем можно себе представить. Владимир Путин – сложная фигура. Честно говоря, у меня были проблемы и с Зеленским. И это было сложнее, чем другие войны. Я имею в виду, что мы всего за 12 дней закончили войну, которая тлела 30 лет, если честно», – оправдывался Трамп.
Однако он похвалил Зеленского и пообещал ещё поговорить с Владимиром Путиным о возможностях окончания войны.
«На встрече с Зеленским мы не обсуждали прекращение огня, я просто хотел узнать, как у него дела. На самом деле, это было очень мило. У нас иногда были небольшие трудности, он был очень любезен. Он бы хотел положить этому конец. Я тоже хочу.
Думаю, сейчас самое время это закончить. И я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным, чтобы узнать, можно ли это закончить», – подытожил американский президент.
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