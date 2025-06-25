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На встрече в Гааге нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский продемонстрировал послушание, так что теперь Вашингтон будет давить на Москву.

Об этом на саммите НАТО в Гааге заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Однажды вы сказали, что закончите войну на Украине за 24 часа. Позже вы сказали это с сарказмом. Но вы уже 5 месяцев и 5 дней находитесь у власти. Почему вы не смогли закончить войну на Украине?», – спросил журналист.

«Потому что это гораздо сложнее, чем можно себе представить. Владимир Путин – сложная фигура. Честно говоря, у меня были проблемы и с Зеленским. И это было сложнее, чем другие войны. Я имею в виду, что мы всего за 12 дней закончили войну, которая тлела 30 лет, если честно», – оправдывался Трамп.

Однако он похвалил Зеленского и пообещал ещё поговорить с Владимиром Путиным о возможностях окончания войны.