Трамп в Гааге пообещал всем осведомиться у Путина – «можно ли закончить войну»

Максим Столяров.  
25.06.2025 20:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 478
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


На встрече в Гааге нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский продемонстрировал послушание, так что теперь Вашингтон будет давить на Москву.  

Об этом на саммите НАТО в Гааге заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На встрече в Гааге нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский продемонстрировал послушание, так что теперь...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Однажды вы сказали, что закончите войну на Украине за 24 часа. Позже вы сказали это с сарказмом. Но вы уже 5 месяцев и 5 дней находитесь у власти. Почему вы не смогли закончить войну на Украине?», – спросил журналист.

«Потому что это гораздо сложнее, чем можно себе представить. Владимир Путин – сложная фигура. Честно говоря, у меня были проблемы и с Зеленским. И это было сложнее, чем другие войны. Я имею в виду, что мы всего за 12 дней закончили войну, которая тлела 30 лет, если честно», – оправдывался Трамп.

Однако он похвалил Зеленского и пообещал ещё поговорить с Владимиром Путиным о возможностях окончания войны.

«На встрече с Зеленским мы не обсуждали прекращение огня, я просто хотел узнать, как у него дела. На самом деле, это было очень мило. У нас иногда были небольшие трудности, он был очень любезен. Он бы хотел положить этому конец. Я тоже хочу.

Думаю, сейчас самое время это закончить. И я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным, чтобы узнать, можно ли это закончить», – подытожил американский президент.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить