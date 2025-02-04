Трамп уже сочиняет объяснение для возобновления «помощи» Украине и продолжения войны с Россией
Рассказы нового президента США Дональда Трампа о невероятно богатых украинских недрах призваны убедить налогоплательщиков в целесообразности продолжать финансировать войну.
Об этом в эфире «Радио Спутник» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все рассказы о том… что, где, кто, когда и как получится [пограбить] на Украине – это простое сотрясание воздуха. Потому что пока никто не знает, что будет с Украиной даже через две недели. Никто не знает, в чьей юрисдикции будет находиться Украина.
С большой долей вероятности её большая часть, если не вся она, будет находиться в русской юрисдикции. Или, по крайней мере, ее правительство будет под контролем России.
В таком случае США, которые помогали альтернативному правительству, явно не могут рассчитывать на какую-то компенсацию своих затрат. Потому что они же воевали против нас. Это же деньги, потраченные на войну против нас, которую они проиграли. Чего мы им будем компенсировать? Если выиграем, не будем», – сказал Ищенко.
«Значит, поэтому пока что все эти рассказы об огромных богатствах, которые можно поиметь с Украиной, это в основном для того, чтобы объяснить американцам, почему тратятся деньги на Украину.
Объяснение, что нам надо каким-то образом воевать с Россией чужими руками, так как Россия может посягать на нашу гегемонию по всему миру, это недостаточно, они не поймут. Американцы люди практичные, они понимают, когда вместо доллара получаем два, а когда вместо доллара получаем злую Россию, это они не понимают.
Поэтому им объясняют, там много богатств, там чернозёмы, там то, там сё, там земельные металлы. До этого был сланцевый газ, лет десять назад. И тоже рассказывали, сколько на Украине сланцевого газа. Некоторые, застрявшие в той эпохе, до сих пор рассказывают, что там на Украине куча сланцевого газа, американцы просто хотят его добывать», – добавил эксперт.
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