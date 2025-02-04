Трамп уже сочиняет объяснение для возобновления «помощи» Украине и продолжения войны с Россией

Рассказы нового президента США Дональда Трампа о невероятно богатых украинских недрах призваны убедить налогоплательщиков в целесообразности продолжать финансировать войну.

Об этом в эфире «Радио Спутник» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Все рассказы о том… что, где, кто, когда и как получится [пограбить] на Украине – это простое сотрясание воздуха. Потому что пока никто не знает, что будет с Украиной даже через две недели. Никто не знает, в чьей юрисдикции будет находиться Украина.

С большой долей вероятности её большая часть, если не вся она, будет находиться в русской юрисдикции. Или, по крайней мере, ее правительство будет под контролем России.

В таком случае США, которые помогали альтернативному правительству, явно не могут рассчитывать на какую-то компенсацию своих затрат. Потому что они же воевали против нас. Это же деньги, потраченные на войну против нас, которую они проиграли. Чего мы им будем компенсировать? Если выиграем, не будем», – сказал Ищенко.