Трамп утвердил «век унижения» для Европы

Максим Столяров.  
29.07.2025 17:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 278
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент США фактически унизил и ограбил Евросоюз, заставив его подписать крайне невыгодные соглашения.

Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил бразильский геополитический аналитик Пепе Эскобар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США фактически унизил и ограбил Евросоюз, заставив его подписать крайне невыгодные соглашения. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас в Европе наступил век унижения. Они говорят: мы так рады, что получаем только 50% тарифов от США. А какие тарифы введены для американцев? Нулевые.

Мы так рады покупать американское оружие на миллиарды долларов для нашего вечного существования, мы так рады инвестировать 600 миллиардов евро, которых у нас нет, в американскую экономику в ближайшие несколько лет. И мы так рады покупать американский СПГ на 750 миллиардов евро в течение следующих трех лет», – сказал Эскобар.

«Я просто просмотрел французские СМИ, освещающие эту тему. Все заголовки одинаковые, и они говорят об этом как о трудных переговорах, но о победе Европы. Вот как выглядит и звучит «победа», господа.

Трамп не способен на соглашение. Этой сделкой он поимел Евросоюз. Он пошел в Европейский Союз, выдвинул четыре важных вопроса, и европейцы просто сказали: «Да, хозяин, мы будем вам подчиняться». Вот и все. Это его версия сделки», – добавил эксперт.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить