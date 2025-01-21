Трамп уничтожит суд, который выдал ордер на арест Путина – The Guardian

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Британская The Guardian пишет, что одиозный Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, скандально известный своими ордерами на арест Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху, опасается, что новый американский президент Трамп введет против него «агрессивные экономические санкции» из-за ордеров на арест израильских политиков.

В публикации отмечается, что такой шаг может парализовать работу Международного уголовного суда и создать угрозу его существованию.

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Угроза американских санкций нависла над МУС с тех пор, как в ноябре он выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта за «военные преступления» в Газе.

В ответ на это Палата представителей США проголосовала за введение санкций против МУС, продвигая законопроект, который вскоре планируется вынести на голосование в Сенате.

Но, как утверждают источники в МУС, в суде опасаются, что Трамп не будет дожидаться принятия закона, а уже на этой неделе издаст указ, создающий правовую основу для введения санкций.

Как отмечают источники, суду могут ограничить доступ к банковским и платежным системам, IT-инфраструктуре, а также страховым компаниям.

«Одной из ключевых проблем является зависимость МУС от Microsoft, которая усилилась в последние годы после того, как главный прокурор Карим Хан заключил партнерство с компанией для перестройки судебных систем», – говорится в статье.

По данным интервью с официальными лицами и дипломатами, знакомыми с ходом подготовки МУС, суд планирует реализовать «худший сценарий», при котором США введут санкции против учреждения в дополнение к мерам, направленным против отдельных лиц.

Источники в МУС заявили, что санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц суда будут сложными, но управляемыми, в то время как общеинституциональные санкции будут представлять угрозу существованию суда, поскольку они заблокируют его доступ к услугам, от которых зависит его функционирование.