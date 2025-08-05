«Трамп только позорится»: адмирал об американских подлодках

Для специалистов очевидно, что Дональд Трамп проявил невежество, озвучив угрозу направить две подлодки поближе к России.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

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«Президенту Трампу нужно, в первую очередь, знать свои вооруженные силы и подводные лодки. Они разные – есть стратегические, есть многоцелевые. Многоцелевые всегда ведут разведку на подходах к нашим основным военном-морским базам. В Баренцевом море, в районе Камчатки они постоянно присутствуют. Поэтому все это «приближение» – зачем их приближать, если дальность пуска ракет у них – 10-12 тысяч километров? Позориться только незнанием своих вооруженных сил и тактико-технических характеристик. Это просто понты «короля» земного шара », – сказал Комоедов.

Капитан I рана в отставке Василий Дандыкин подчеркнул, что и Россия, в случае необходимости, сможет удивить Штаты.

«Независимо от Трампа, они идут согласно боевому предписанию и занимаются патрулированием. Это стратегические лодки. Я думаю, Трамп имел в виду многоцелевые подлодки с «Томагавками». Это могут быть лодки класса «Огайо» или «Вирджиния». Они могут появиться в Японском море – там ближе всего, Средиземном море быть.

Они не могут заходить, согласно договоренностям, ни на Балтику, ни в Черное море. Здесь сейчас будет очень много блефа. Мы же поверили в блеф о «Звёздных войнах», вступили в гонку вооружений. А у нас уже есть, например, «Цирконы», уже несут наши Су-57. Поэтому к этому спокойно нужно отнестись».