Трамп ставит крест на экстремистах-навальнистах

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Стало известно как минимум о двух россиянах, приглашенных вчера на инаугурацию Дональда Трампа в Белый дом. Это беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский и экономист-иноагент, экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов.

Оба оппозиционера похвастались приглашениями в своих соцетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом посол РФ не участвовал в церемонии. Присутствовал лишь временный поверенный. Как пояснил помощник президента РФ Юрий Ушаков, дипломатов на инаугурацию было решено не посылать, учитывая неопределенность в вопросах назначения посла. При этом посол Украины наличествовал.

«Президент Российский Федерации Владимир Путин назначил Михаила Ходорковского секретным указом своим специальным представителем по вопросам инаугурации президентов недружественных стран», – попытался сострить в своем тг-канале бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Гражданин Украины и иноагент по кличке «Трупоед» Александр Невзоров назвал приглашение Ходорковского «ядовитым плевком в лицо Путина», от которого в Кремле якобы «о главы свои били графины свои и раздирали ногтями лица свои». Он отметил отсутствие на инаугурации представителей экстремисткой организации навальнистов ФБК.

«Не менее знаковым было отсутствие там Юлии Навальной [экстремистка и иноагент] и, разумеется, всяких яшиных. Это довольно понятно говорит о возможном закате влияние ФБК и вообще всего этого крыла оппозиции. Несомненно все это важные знаки, но особо обольщаться не стоит, ибо ситуация зыбкая и быстро меняющаяся», – сказал Невзоров в своем видеоблоге.

Писатель Захар Прилепин тоже счел приглашение Ходорковского плохим знаком для России.