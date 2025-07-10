Трамп создал культ личности себя – Джон Хелмер

Максим Столяров.  
10.07.2025 19:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Провокации, Россия, США, Украина


Дональд Трамп окружил себя бездумными льстецами, которые соглашаются с любой прихотью импульсивного президента.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Dialogue Works» заявил журналист австралийского происхождения Джон Хелмер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп окружил себя бездумными льстецами, которые соглашаются с любой прихотью импульсивного президента. Об...

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«Трамп сейчас показывает, какой он на самом деле. И многие разговоры о том, что он искренне пытается заключить мир, теперь разоблачены им самим. И в его риторике есть ругательства. Теперь он ругается на президента Путина.

После этого видео, где он выступает на ужине с премьер-министром Нетаньяху – очень важно посмотреть, что сейчас говорит этот человек и как Нетаньяху его подстрекает.

В Вашингтоне существует культ личности. С одной стороны, от Трампа, госсекретарь Рубио, с другой – Хессет, и они кивают. Они кивают в знак согласия со всем, что говорит президент. А дальше за столом сидит посол Трампа в Израиле, который рассыпается в комплиментах.

Теперь, что бы Трамп ни сказал, без того, чтобы его люди не закивали головами и не согласились. Так что культ личности становится все более заметным», – сказал Хелмер.

«И это побуждает Трампа не осторожничать в своих высказываниях о других, включая президента России, и о так называемых вражеских государствах, таких как Россия, Иран, Северная Корея, Китай и так далее. Он больше не осторожничает. Теперь он использует ругательства.

Этот человек, пожалуй, самый жестокий и наименее контролируемый человек, который когда-либо занимал пост президента Соединенных Штатов», – беспокоился журналист.

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