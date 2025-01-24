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Потери российской армии на фронте в 7 раз меньше потерь ВСУ.

Об этом полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем только догадываться. Но я знаю, что цифры, которые Трамп приводит, неверны. Я знал, что погибло от 600 до 650 тыс. украинских солдат. Но учитывая ужасающие потери последних недель и месяцев, когда Украина отступала и разваливалась, такая оценка в 700 тыс вполне разумна. Что касается российской стороны, я всегда считал, что погибло от 90 до 100 тыс человек», – сказал Макгрегор.

Количество российских раненых он оценил в 300-400 тыс.

«Русские отлично справляются со спасением жизней на поле боя, а украинцы – нет. Поэтому мы предполагаем, что 60-70% русских вернулись в строй. У нас есть доказательства. Трагедия Украины в том, что мы понятия не имеем, сколько там раненых», – сказал Макгрегор.

Он передал слова своего знакомого, который утверждает, что украинские больницы «переполнены тяжелоранеными и мертвыми», а «скорой помощи» приходится платить, чтобы она увозила пострадавших.