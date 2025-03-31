Трамп собирается «эффективно избавиться» от Украины – Кедми

Максим Столяров.  
31.03.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Дональду Трампу безразлична судьба Украины, он просто хочет добиться геополитических целей и возместить расходы.

Об этом в интервью публицисту Руслану Бадмаеву заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональду Трампу безразлична судьба Украины, он просто хочет добиться геополитических целей и возместить расходы....

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«Украина для Трампа сегодня – убыточное экономическое предприятие, которое требует все больше и больше расходов и не приносит никакого дохода. То есть неоправданно с экономической точки зрения», – подчеркнул Кедми.

«С других точек зрения Украина его не интересует. Ему абсолютно наплевать – будет Украина, не будет Украины, какая она будет, какие у нее будут границы. И он смотрит на Украину, как на то, что от него требует каких-то расходов.

Он хочет их снизить до минимума или превратить в то, что будет угрожать экономическому положению другой страны, России, которая является одной из основных целей.

Если не удается это использовать, Украину против России, с выгодой для себя, а он от этого терпит убыток, ну… надо избавиться от убыточного предприятия как можно более эффективно. Вот такой у него подход к Украине», – резюмировал Кедми.

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