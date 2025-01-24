Трамп сильно удивится, узнав реальное положение на украинском фронте – эксперт
Пока новый президент США Дональд Трамп не знает истинного положения ВСУ, все его заявления о переговорных позициях – не более чем политические идеи.
Об этом на канале «НО.Медиа из России» заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все теперь думают – ну, если Трамп так поступил, надавил, заставил Нетаньяху принять эти условия, морально неприемлемые для большого количества израильтян, значит, и в украинской ситуации он будет вести себя так же решительно и в конце концов добьётся успеха. Всех заставит слушать друг друга, пойти на компромиссы и сойтись где-то посередине…
Не надо питать иллюзий по этому поводу.
Ситуация между Израилем и ХАМАС предельно прозрачная, там всё понятно, и особенно гадать не приходится, кто в каком положении, просто надо было проявить жестокую политическую волю.
Что касается боевых действий на Украине, там всё намного сложнее, участвует огромное количество людей. А главное, Трамп до сих пор не знает истинного положения ВСУ, как его видят американские военные и разведка. Он ещё не допущен до ключевой информации.
А, не имея за душой настоящих знаний, которые позволяют сформулировать истинную позицию, ты её и не можешь предъявить в качестве основы для переговоров», – сказал Ширяев.
«То есть ты должен сначала дождаться, когда американские военные, разведчики, те, кто занимаются логистикой, оценкой использования американского оружия на Украине, его эффективности и т.д., не расскажут тебе всё как есть до копейки. Только тогда ты сможешь сформулировать переговорную позицию. Сейчас её нет. Всё, что говорит Трамп – это политические идеи, не более того», – добавил эксперт.
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