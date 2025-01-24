Трамп сильно удивится, узнав реальное положение на украинском фронте – эксперт

Максим Столяров.  
24.01.2025 22:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Пока новый президент США Дональд Трамп не знает истинного положения ВСУ, все его заявления о переговорных позициях – не более чем политические идеи.

Об этом на канале «НО.Медиа из России» заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока новый президент США Дональд Трамп не знает истинного положения ВСУ, все его заявления...

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«Все теперь думают – ну, если Трамп так поступил, надавил, заставил Нетаньяху принять эти условия, морально неприемлемые для большого количества израильтян, значит, и в украинской ситуации он будет вести себя так же решительно и в конце концов добьётся успеха. Всех заставит слушать друг друга, пойти на компромиссы и сойтись где-то посередине…

Не надо питать иллюзий по этому поводу.

Ситуация между Израилем и ХАМАС предельно прозрачная, там всё понятно, и особенно гадать не приходится, кто в каком положении, просто надо было проявить жестокую политическую волю.

Что касается боевых действий на Украине, там всё намного сложнее, участвует огромное количество людей. А главное, Трамп до сих пор не знает истинного положения ВСУ, как его видят американские военные и разведка. Он ещё не допущен до ключевой информации.

А, не имея за душой настоящих знаний, которые позволяют сформулировать истинную позицию, ты её и не можешь предъявить в качестве основы для переговоров», – сказал Ширяев.

«То есть ты должен сначала дождаться, когда американские военные, разведчики, те, кто занимаются логистикой, оценкой использования американского оружия на Украине, его эффективности и т.д., не расскажут тебе всё как есть до копейки. Только тогда ты сможешь сформулировать переговорную позицию. Сейчас её нет. Всё, что говорит Трамп – это политические идеи, не более того», – добавил эксперт.

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