Трамп сильно удивится, узнав реальное положение на украинском фронте – эксперт

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Пока новый президент США Дональд Трамп не знает истинного положения ВСУ, все его заявления о переговорных позициях – не более чем политические идеи.

Об этом на канале «НО.Медиа из России» заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все теперь думают – ну, если Трамп так поступил, надавил, заставил Нетаньяху принять эти условия, морально неприемлемые для большого количества израильтян, значит, и в украинской ситуации он будет вести себя так же решительно и в конце концов добьётся успеха. Всех заставит слушать друг друга, пойти на компромиссы и сойтись где-то посередине… Не надо питать иллюзий по этому поводу. Ситуация между Израилем и ХАМАС предельно прозрачная, там всё понятно, и особенно гадать не приходится, кто в каком положении, просто надо было проявить жестокую политическую волю. Что касается боевых действий на Украине, там всё намного сложнее, участвует огромное количество людей. А главное, Трамп до сих пор не знает истинного положения ВСУ, как его видят американские военные и разведка. Он ещё не допущен до ключевой информации. А, не имея за душой настоящих знаний, которые позволяют сформулировать истинную позицию, ты её и не можешь предъявить в качестве основы для переговоров», – сказал Ширяев.