Трамп реализует российский план на Украине – Царёв
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на переговорах в Саудовской Аравии быстро согласился на российский план урегулирования конфликта и обсуждал только гарантии сохранения своих денег и жизни, а также отсутствие уголовного и судебного преследования.
Об этом политик Олег Царев заявил в интервью ютуб-каналу «Утро добрым не бывает», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я считаю, что с Ермаком никто не переговаривал. Им просто заявили ультиматум – и они были вынуждены согласиться. Если они что-то и обсуждали, то гарантии безопасности, но не Украины, а себя лично», – сказал Царев.
Он считает, что России удалось убедить президента США Дональда Трампа, что на Украине необходимо провести выборы президента.
«Они взвесили все и убедились: действительно, с Зеленским ничего не получится. И согласились с Россией. А дальше все понятно. Если проводить выборы, то надо отменять военное положение. Для этого надо объявить перемирие. Поэтому это российский план. Не случайно американцы сначала долго встречались с Россией, с Украиной у них диалога не было… Все это время с Россией шли плодотворные переговоры», – утверждает Царев.
Он считает, что Россия рассматривает сразу несколько приемлемых для себя кандидатур на пост президента Украины, который должен быть «нейтральный, но не предатель».
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